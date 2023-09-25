Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023 Setelah Diperkuat Ramadhan Sananta: Menang Lawan Uzbekistan U-24?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |10:00 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023 Setelah Diperkuat Ramadhan Sananta: Menang Lawan Uzbekistan U-24?
Ramadhan Sananta jadi andalan Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@mramadhansn)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023 setelah diperkuat Ramadhan Sananta akan diulas Okezone. Kabar membahagiakan diterima Timnas Indonesia U-24 pada Senin, (25/9/2023).

Manajer Timnas Indonesia U-24, Endri Erawan, mengonfirmasi penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta akan berangkat ke Hangzhou, China, malam ini. Ia diproyeksikan tampil saat Timnas Indonesia U-24 bersua juara Grup C (Hong Kong U-24 atau Uzbekistan U-24) di 16 besar Asian Games 2023 yang berlangsung pada Kamis, 28 September 2023 pukul 15.30 WIB.

Ramadhan Sananta

(Ramadhan Sananta akan memperkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023)

Timnas Indonesia U-24 juga bisa diperkuat gelandang Persib Bandung, Beckham Putra. Hal itu asalkan dalam check up yang dilakukan hari ini, Beckham Putra dalam kondisi bugar.

“Insya Allah (Ramadhan) Sananta menyusul ke Hangzhou malam ini (Senin, 25 September 2023). Untuk Beckham (Putra) akan dilakukan check-up dulu mengenai cederanya oleh tim dokter Timnas,” kata Endri kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (25/9/2023).

“Apabila memungkinkan untuk bermain, maka akan diberangkatkan juga malam ini,” lanjut mantan manajer Mitra Kukar ini.

Jika Ramadhan Sananta hadir, pola apa yang akan digunakan pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri? Pelatih 60 tahun ini kemungkinan mengandalkan formasi andalannya yakni 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Ernando Ari. Selanjutnya, empat bek sejajar ada Robi Darwis, kapten Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga dan Haykal Alhafiz.

Halaman:
1 2
      
