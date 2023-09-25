Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Pilih Lawan Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24 di 16 Besar Asian Games 2023?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |09:37 WIB
Timnas Indonesia U-24 Pilih Lawan Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24 di 16 Besar Asian Games 2023?
Timnas Indonesia U-24 ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai peringkat tiga terbaik (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 melaju ke babak 16 besar Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- akan menghadapi juara dari Grup C antara Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24.

Kedua tim di jadwalkan saling berhadapan hari ini, Kamis ( 25/9/2023) pukul 15.00 WIB. Sejauh ini Uzbekistan U-24 menjadi yang paling berpotensi untuk lolos karena berada di posisi teratas pada klasemen grup sementara.

Timnas Indonesia U-24 sendiri merasih hasil kurang memuaskan di fase grup. Egy Maulana Vikri dan rekan-rekan menelan dua kekalahan dari tiga laga yang dimainkan.

Terakhir, Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Korea Utara U-24 di laga pamungkas Grup F. Hasil ini membuat pasukan Indra Sjafi finis ketiga di klasemen akhir Grup F.

Namun, Timnas Indonesia U-24 tetap lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sebab, skuad Garuda Muda dipastikan bakal memiliki catatan yang lebih baik dari Qatar U-24 yang finis dengan catatan satu poin dari dua laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
