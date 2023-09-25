Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Hong Kong Unggul 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:49 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Hong Kong Unggul 1-0
Timnas Hong Kong U-24 mengalahkan Uzbekistan U-24 dengan skor 1-0 di babak pertama Asian Games 2023 (Foto: Instagram/hkfa_official)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Shangcheng Sports Center Stadium pada Senin (25/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 1-0 di babak pertama.

Hong Kong sukses unggul satu gol untuk sementara. Li Ngai Ho mencetak satu-satunya gol di paruh pertama pada menit keempat.

Timnas Hong Kong U-23

Keduanya dipastikan lolos ke babak berikutnya Asian Games 2023, yaitu 16 besar. Sebab, hanya ada dua tim di Grup C ini setelah Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri.

Namun, kedua tim perlu memainkan dua laga dengan dua kali bertemu demi menentukan posisi akhir di klasemen. Tim yang sukses menjadi pemuncak nantinya akan bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup F, yaitu Timnas Indonesia U-24.

Uzbekistan U-24 sukses memenangkan laga di pertemuan pertama dengan skor 1-0. Namun, mereka mengawali laga ini dengan buruk karena kebobolan lebih dulu.

Halaman:
1 2
      
