Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Lengkapi Pemain Liga 1 2023-2024 di Skuad Timnas Indonesia U-24

JAKARTA – Timnas Indonesia U-24 baru saja mendapat tambahan tenaga jelang 16 besar Asian Games 2023. Adalah striker Persis Solo Ramadhan Sananta akhirnya akan menyusul ke skuad asuhan Indra Sjafri.

Sementara itu, gelandang Persib Bandung Beckham Putra juga akan memperkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 besar, asalkan dalam check up yang dilakukan dalam waktu dekat dalam kondisi bugar.

Hal ini sekaligus menambah daftar para pemain BRI Liga 1 2023-2024 yang tampil di Asian Games, Hanzhou, China. Setelah sukses melangkah ke putaran final Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda akan berlaga di Asian Games 2022 Hangzhou. Harapan besar kepada Timnas U-24 kali ini mendapatkan prestasi di ajang tersebut.

Komposisi Garuda Muda yang bertanding merupakan hasil seleksi talenta-talenta muda klub yang berkompetisi di BRI Liga 1 2023-2024. Seleksi yang dilakukan pun tidak main-main, semua dilakukan dengan ketat dan profesional.

Sebut saja Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Ramadan Sananta (Persis Solo), dan Amiruddin Bagas Kaffa (Barito Putera) merupakan deretan pemain yang sukses membawa pulang medali emas dari SEA Games 2023 Kamboja.

Namun, bukanlah hal yang mudah membela timnas di tengah kompetisi Liga 1 2023-2024 #BRIPalingBola yang tengah berlangsung. Terlebih bahwa Asian Games 2022 tidak termasuk agenda FIFA yang pasti ada tantangan dalam mengumpulkan pemain di timnas.