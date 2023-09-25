Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Compang-camping di Asian Games 2023, Indra Sjafri Siap Poles Garuda Muda Lebih Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |01:32 WIB
Timnas Indonesia U-24 Compang-camping di Asian Games 2023, Indra Sjafri Siap Poles Garuda Muda Lebih Baik
Indra Sjafri siap memoles Timnas Indonesia U-24 jadi lebih baik (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, mengaku sudah menyiapkan tim dengan maksimal pada fase Grup F sepakbola Asian Games 2023. Akan tetapi, hasil yang diraih memang kurang bagus. Oleh karena itu, ia siap memoles lagi Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-24 mencatatkan satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup Asian Games 2023. Rizky Ridho dan kawan-kawan juga bisa dikatakan lolos dari lubang jarum dengan menempati posisi tiga di klasemen akhir.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24

Tim Merah Putih melaju ke 16 besar Asian Games 2023 berbekal status peringkat tiga terbaik dari lima grup yang ada. Hasil tersebut tentu saja dianggap kurang maksimal untuk sebuah tim yang berisikan pemain-pemain matang.

Kuat dugaan, hal itu berkaitan dengan hanya 20 pemain yang dibawa sang pelatih ke Hangzhou, China. Dua orang pemain yakni Ramadhan Sananta dan Beckham Putra tidak dilepas oleh klub.

Indra mengatakan, pilihan pemain yang bisa digunakan pada Asian Games 2023 memang terbatas (20 orang). Akan tetapi, ia enggan menyalahkan keadaan tersebut.

"Saya paling tidak suka menyalahkan keadaan. Ada 20 pemain dan saya sebagai pelatih sudah berusaha menyiapkan cara bermain yang terbaik untuk hadapi lawan," kata Indra, dikutip pada Senin (25/9/2023).

