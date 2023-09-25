Media Vietnam Soroti Keberuntungan Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023

MEDIA Vietnam, soha.vn, menyoroti betapa beruntungnya Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Sebab, keberuntungan serupa tidak dirasakan Timnas Vietnam U-24.

Timnas Indonesia U-24 lolos dari lubang jarum setelah kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U-24 pada laga terakhir Grup F Sepakbola Asian Games 2023, Minggu 24 September sore WIB. Hal itu tidak terlepas dari kemenangan Timnas Kirgistan U-24 atas Timnas Taiwan U-24 dengan skor 4-1.

Hasil itu membuat Taiwan finis sebagai juru kunci. Di sisi lain, Kirgistan naik ke posisi dua dan Indonesia mengakhiri fase grup di urutan tiga. Situasi ini cukup menguntungkan buat anak asuh Indra Sjafri.

Sebab, dengan demikian, Indonesia berada di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik. Sesuai regulasi, jika di sebuah grup berisi empat tim, maka laga melawan peringkat keempat tidak dihitung. Itu berarti, Indonesia yang kalah melawan Taiwan tidak masuk hitungan.

Alhasil, Indonesia mendulang tiga poin dari kemenangan melawan Timnas Kirgistan U-24. Dengan demikian, Rizky Ridho dan kawan-kawan akhirnya menghuni posisi teratas di klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023.

Keberhasilan lolos itu mendapat sorotan dari soha.vn. Mereka menyebut Indonesia tampil buruk sama seperti ketika kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U-24 di laga kedua. Bedanya, kali ini Garuda Muda dinaungi keberuntungan.