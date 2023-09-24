Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Buka Opsi Panggil 2 Pemain Tambahan untuk Timnas Indonesia U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |23:32 WIB
Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Buka Opsi Panggil 2 Pemain Tambahan untuk Timnas Indonesia U-24
Indra Sjafri membuka opsi memanggil dua pemain tambahan untuk 16 besar Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, membuka opsi menambah dua pemain lain untuk babak 16 besar Asian Games 2023. Sebab, skuadnya memang menyisakan slot untuk dua pemain.

Seperti diketahui, Indonesia mendaftarkan 22 pemain untuk cabor Asian Games 2023. Namun, pada perkembangannya, Indra merasa tambahan dua pemain lagi memang menjadi kebutuhan untuk saat ini.

Timnas Indonesia U-24 (Foto: NOC Indonesia)

"Tentu saya akan diskusi ke tim pelatih. Itu apakah akan panggil dua slot pemain tersisa untuk hadir," kata Indra dalam konferensi pers, Minggu (24/9/2023)

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, pertimbangan lainnya dengan datangnya dua pemain tambahan apakah dapat merusak suasana tim atau tidak. Pasalnya, pemain yang ada pasti ingin tampil membela Timnas Indonesia U-24 pada babak 16 besar.

"Saya tidak mau kecilkan hati pemain yang sudah berjuang di laga ini," tegas pria asal Sumatra Barat itu.

Setiap kontestan Asian Games memang mendapatkan kuota 22 pemain. Timnas Indonesia U-24 sebenarnya sudah memanggil 22 pemain, tetapi Ramadhan Sananta dan Beckham Putra urung berangkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.jpg
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement