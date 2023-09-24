Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Buka Opsi Panggil 2 Pemain Tambahan untuk Timnas Indonesia U-24

HANGZHOU - Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, membuka opsi menambah dua pemain lain untuk babak 16 besar Asian Games 2023. Sebab, skuadnya memang menyisakan slot untuk dua pemain.

Seperti diketahui, Indonesia mendaftarkan 22 pemain untuk cabor Asian Games 2023. Namun, pada perkembangannya, Indra merasa tambahan dua pemain lagi memang menjadi kebutuhan untuk saat ini.

"Tentu saya akan diskusi ke tim pelatih. Itu apakah akan panggil dua slot pemain tersisa untuk hadir," kata Indra dalam konferensi pers, Minggu (24/9/2023)

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, pertimbangan lainnya dengan datangnya dua pemain tambahan apakah dapat merusak suasana tim atau tidak. Pasalnya, pemain yang ada pasti ingin tampil membela Timnas Indonesia U-24 pada babak 16 besar.

"Saya tidak mau kecilkan hati pemain yang sudah berjuang di laga ini," tegas pria asal Sumatra Barat itu.

Setiap kontestan Asian Games memang mendapatkan kuota 22 pemain. Timnas Indonesia U-24 sebenarnya sudah memanggil 22 pemain, tetapi Ramadhan Sananta dan Beckham Putra urung berangkat.