Daftar 16 Negara yang Lolos 16 Besar Asian Games 2023: Ada Timnas Indonesia U-24 hingga Timnas Thailand U-24!

BERIKUT daftar 16 negara yang lolos 16 besar Asian Games 2023. Timnas Indonesia U-24 hingga Timnas Thailand U-24 berhasil melenggang hingga ke babak 16 besar sepakbola Asian Games 2023 di Hangzhou, China.

Timnas Indonesia U-24 lolos dari lubang jarum setelah kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U-24 pada laga terakhir Grup F Sepakbola Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Hal itu tidak terlepas dari kemenangan Timnas Kirgistan U-24 atas Timnas Taiwan U-24 dengan skor 4-1.

Hasil itu membuat Taiwan finis sebagai juru kunci. Di sisi lain, Kirgistan naik ke posisi dua dan Indonesia mengakhiri fase grup di urutan tiga. Situasi ini cukup menguntungkan buat anak asuh Indra Sjafri.

Sebab, dengan demikian, Indonesia berada di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik. Sesuai regulasi, jika di sebuah grup berisi empat tim, maka laga melawan peringkat keempat tidak dihitung. Itu berarti, Indonesia yang kalah melawan Taiwan tidak masuk hitungan.

Alhasil, Indonesia mendulang tiga poin dari kemenangan melawan Timnas Kirgistan U-24. Dengan demikian, Rizky Ridho dan kawan-kawan akhirnya menghuni posisi teratas di klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023.

Selain Indonesia, Asia Tenggara mengirim Timnas Thailand U-24 dan Timnas Myanmar U-24 ke 16 besar. Sama seperti Garuda Muda, kedua negara itu lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik.