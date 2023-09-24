Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 16 Negara yang Lolos 16 Besar Asian Games 2023: Ada Timnas Indonesia U-24 hingga Timnas Thailand U-24!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:30 WIB
Daftar 16 Negara yang Lolos 16 Besar Asian Games 2023: Ada Timnas Indonesia U-24 hingga Timnas Thailand U-24!
Timnas Thailand U-24 berhasil lolos ke 16 besar Asian Games 2023 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

BERIKUT daftar 16 negara yang lolos 16 besar Asian Games 2023. Timnas Indonesia U-24 hingga Timnas Thailand U-24 berhasil melenggang hingga ke babak 16 besar sepakbola Asian Games 2023 di Hangzhou, China.

Timnas Indonesia U-24 lolos dari lubang jarum setelah kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U-24 pada laga terakhir Grup F Sepakbola Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Hal itu tidak terlepas dari kemenangan Timnas Kirgistan U-24 atas Timnas Taiwan U-24 dengan skor 4-1.

Timnas Indonesia U-24

Hasil itu membuat Taiwan finis sebagai juru kunci. Di sisi lain, Kirgistan naik ke posisi dua dan Indonesia mengakhiri fase grup di urutan tiga. Situasi ini cukup menguntungkan buat anak asuh Indra Sjafri.

Sebab, dengan demikian, Indonesia berada di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik. Sesuai regulasi, jika di sebuah grup berisi empat tim, maka laga melawan peringkat keempat tidak dihitung. Itu berarti, Indonesia yang kalah melawan Taiwan tidak masuk hitungan.

Alhasil, Indonesia mendulang tiga poin dari kemenangan melawan Timnas Kirgistan U-24. Dengan demikian, Rizky Ridho dan kawan-kawan akhirnya menghuni posisi teratas di klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023.

Selain Indonesia, Asia Tenggara mengirim Timnas Thailand U-24 dan Timnas Myanmar U-24 ke 16 besar. Sama seperti Garuda Muda, kedua negara itu lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.jpg
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement