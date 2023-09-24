Akankah Garuda Jadi Juara? Nonton Sepak Bola Asian Games 2022: Indonesia vs Korea Utara di Vision+

JAKARTA – Kini, sedang berlangsung pertandingan sepak bola untuk ajang Asian Games 2022 yang dilaksanakan di kota Hangzhou, China. Hari ini, pada 24 September 2022, timnas sepak bola Indonesia dijadwalkan melawan timnas Korea Utara, dan bisa disaksikan melalui link ini.

Sebelumnya, Indonesia telah melawan dua tim lainnya, yaitu timnas Kirgiztan pada Selasa, 19 September 2023 di mana Indonesia unggul dengan skor 2-0, lalu melawan timnas China Taipei pada Kamis, 21 September 2023 lalu, di mana Indonesia menerima kekalahan 1-0.

Timnas Korea Utara sendiri bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukan, karena grup tersebut kini berada di puncak klasemen Grup F, namun tim Garuda tetap optimis dan bekerja keras untuk meraih kemenangan atas Korea Utara.

Asian Games 2022 sendiri baru saja melaksanakan Opening Ceremony atau Upacara Pembukaannya pada Sabtu, 23 September 2023 kemarin, meski pertandingan sepak bola secara khusus sudah dimulai terlebih dahulu karena panjangnya proses kualifikasi.

Selain sepak bola Asian Games 2022, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan Asian Games lainnya di Vision+.