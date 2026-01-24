Nonton Langsung Persija Jakarta vs Madura United di SUGBK, Shayne Pattynama Dapat Sambutan Meriah

Shayne Pattynama disambut meriah oleh The Jakmania usai nonton laga Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Shayne Pattynama menonton langsung duel Persija Jakarta vs Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB. Ia pun mendapat sambutan hangat dari The Jakmania.

Pattynama memang baru saja diumumkan sebagai rekrutan Persija beberapa jam sebelum laga. Pemain berusia 27 tahun itu diikat kontrak dengan durasi 2,5 musim.

1. Nonton di SUGBK

Usai resmi diumumkan, Pattynama terlihat hadir di tribune VVIP SUGBK untuk menyaksikan laga pekan ke-18 Super League 2025-2026. Ia jadi saksi kemenangan Persija 2-0 atas Madura United.

Dua gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida (44’) dan Maxwell Souza (90+15’). Kemenangan dan kedatangan pemain baru jelas membuat The Jakmania gembira.

2. Swafoto

Usai laga, para suporter menunggu Pattynama di depan pintu keluar tribune VVIP. Saat sang pemain hendak meninggalkan stadion, mereka berusaha berlomba-lomba berswafoto.

Dalam pernyataan resminya, Pattynama menyatakan Persija punya kans besar dapat menjadi juara Super League 2025-2026. Jadi, hal tersebut harus diperjuangkan dalam setiap laga dengan meraih hasil maksimal.