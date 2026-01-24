Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nonton Langsung Persija Jakarta vs Madura United di SUGBK, Shayne Pattynama Dapat Sambutan Meriah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |07:29 WIB
Nonton Langsung Persija Jakarta vs Madura United di SUGBK, Shayne Pattynama Dapat Sambutan Meriah
Shayne Pattynama disambut meriah oleh The Jakmania usai nonton laga Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Shayne Pattynama menonton langsung duel Persija Jakarta vs Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB. Ia pun mendapat sambutan hangat dari The Jakmania.

Pattynama memang baru saja diumumkan sebagai rekrutan Persija beberapa jam sebelum laga. Pemain berusia 27 tahun itu diikat kontrak dengan durasi 2,5 musim.

1. Nonton di SUGBK

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

Usai resmi diumumkan, Pattynama terlihat hadir di tribune VVIP SUGBK untuk menyaksikan laga pekan ke-18 Super League 2025-2026. Ia jadi saksi kemenangan Persija 2-0 atas Madura United.

Dua gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida (44’) dan Maxwell Souza (90+15’). Kemenangan dan kedatangan pemain baru jelas membuat The Jakmania gembira.

2. Swafoto

Usai laga, para suporter menunggu Pattynama di depan pintu keluar tribune VVIP. Saat sang pemain hendak meninggalkan stadion, mereka berusaha berlomba-lomba berswafoto.

Dalam pernyataan resminya, Pattynama menyatakan Persija punya kans besar dapat menjadi juara Super League 2025-2026. Jadi, hal tersebut harus diperjuangkan dalam setiap laga dengan meraih hasil maksimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197085/paulo_ricardo_tidak_tanggung_tanggung_dalam_mengutarakan_targetnya_bersama_persija_jakarta-eqwb_large.jpg
Gabung Persija Jakarta, Paulo Ricardo Langsung Bidik Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197136/malut_united_siap_hajar_persik_kediri_di_super_league_2025_2026-iNfB_large.jpg
Tumbang dari Persebaya Surabaya, Malut United Siap Hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197184/persija_jakarta_menang_2_0_atas_madura_united_di_lanjutan_pekan_ke_18_super_league_2025_2026-aN7P_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Pepet Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197170/persija_jakarta_unggul_1_0_atas_maudra_united_persijajkt-FKbP_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Gustavo Almeida Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/24/51/1669363/daftar-anggota-pansel-terbuka-deputi-kemenpora-libatkan-unsur-profesional-hingga-akademisi-gxh.webp
Daftar Anggota Pansel Terbuka Deputi Kemenpora, Libatkan Unsur Profesional hingga Akademisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/23/rachel_allesya_rosefebi_setianingrum.jpg
Rachel/Febi Bicara Tekanan Mental Usai Pastikan Tiket Semifinal Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement