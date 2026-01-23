Advertisement
LIGA INDONESIA

Gabung Persija Jakarta, Shayne Pattynama: Target Saya Juara Super League 2025-2026!

Andri Bagus Syaeful-Jum'at, 23 Januari 2026 |19:28 WIB
Gabung Persija Jakarta, Shayne Pattynama: Target Saya Juara Super League 2025-2026!
Shayne Pattynama siap bantu Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PEMAIN anyar Persija Jakarta Shayne Pattynama siap membawa skuad Macan Kemayoran juara Super League 2025-2026. Demi merealisasikan misi di atas, ia siap memberikan kontribusi terbaik untuk Persija Jakarta.

Saat ini Persija Jakarta masih dalam jalur perebutan gelar juara Super League 2025-2026 karena berada di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin. Puncak klasemen saat ini ditempati Borneo FC dengan 40 poin.

1. Shayne Pattynama Bangga Gabung Persija Jakarta

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

Shayne Pattynama bangga menjadi bagian dari tim kebanggaan The Jakmania tersebut. Ia tak sabar segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija Jakarta.

“Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi saya benar-benar sangat bersemangat," kata Shayne Pattynama setelah diperkenalkan sebagai pemain anyar Persija Jakarta.

2. Persija Jakarta Punya Peluang Juara Super League 2025-2026

Pemain Timnas Indonesia itu menyatakan Persija Jakarta punya kans besar menjadi juara Super League 2025-2026. Gelar juara harus diperjuangkan dengan meraih hasil maksimal di banyak pertandingan.

"Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas. Target kami adalah memenangkan liga, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, dan menunjukkan bahwa Persija adalah klub yang pantas menjadi juara," ucap pemain jebolan akademi Ajax Amsterdam.

 

