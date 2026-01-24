Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penuhi Janji, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Langsung Laga Persija Jakarta vs Madura United!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |09:41 WIB
Penuhi Janji, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Langsung Laga Persija Jakarta vs Madura United!
John Herdman terlihat menonton langsung laga Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memenuhi janjinya untuk sering memantau pertandingan Super League 2025-2026. Ia terpantau hadir di tribune stadion saat Persija Jakarta menghadapi Madura United.

Laga Persija Jakarta vs Madura United itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB. Macan Kemayoran menang 2-0 dalam duel tersebut.

1. Pemain Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (Foto: Instagram/@officialjohnherdman)
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman nonton Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Instagram/@officialjohnherdman)

Dua gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida (44’) dan Maxwell Souza (90+15’). Kemenangan tuan rumah tidak terlepas dari penampilan apik sejumlah pemain lokal.

Di kubu Persija ada Rizky Ridho selaku kapten serta pemain senior Jordi Amat. Nama yang disebut terakhir bahkan diturunkan sebagai gelandang tengah dadakan oleh pelatih Mauricio Souza.

Jordi dengan baik menjalankan tugasnya tersebut. Sementara, Ridho di belakang cukup apik dalam menjaga pertahanan. Tak hanya mereka, ada sejumlah pemain potensial untuk Timnas Indonesia.

Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan pernah tampil di Piala AFF 2024 bersama skuad asuhan Shin Tae-yong. Lalu, Ada Arlyansyah Abdulmanan dan Fajar Fathur Rahman yang jadi andalan di kelompok usia.

 

