Asian Games 2023: Robi Darwis Sebut Timnas Indonesia U-24 Sudah Antisipasi Kekuatan Timnas Korea Utara U-24

Robi Darwis sebut Timnas Indonesia U-24 siap hadapi Timnas Korea Utara U-24 (Foto: Instagram/robi_darwis24)

ROBI Darwis sebut Timnas Indonesia U-24 sudah antisipasi kekuatan Timnas Korea Utara U-24. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – bakal melakoni laga hidup-mati di Stadion Timur Zhejiang Normal University, Minggu (24/9/2023).

Robi Darwis menuturkan bahwa timnya siap berjuang hingga titik darah penghabisan dalam partai yang menentukan kelolosan ke babak 16 besar ini. Pemain Persib Bandung itu pun berharap agar tim asuhan Indra Sjafri bisa meraih hasil memuaskan.

“Kami harus bermain seperti apa, tentunya kami akan jauh lebih siap untuk menghadapi Korea Utara. Semoga hasilnya pun bisa memuaskan," kata Robi dilansir dari laman PSSI, Minggu (24/9/2022).

Robi Darwis mengatakan timnya sudah mempelajari pola permainan Korea Utara untuk laga tersebut. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-24 sudah punya taktik untuk meladeni permainan tim lawan.

“Tentunya dari pelatih sudah mengantisipasi kekuatan dari Korea Utara,” ungkap Robi.