Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asian Games 2023: Robi Darwis Sebut Timnas Indonesia U-24 Sudah Antisipasi Kekuatan Timnas Korea Utara U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:18 WIB
Asian Games 2023: Robi Darwis Sebut Timnas Indonesia U-24 Sudah Antisipasi Kekuatan Timnas Korea Utara U-24
Robi Darwis sebut Timnas Indonesia U-24 siap hadapi Timnas Korea Utara U-24 (Foto: Instagram/robi_darwis24)
A
A
A

ROBI Darwis sebut Timnas Indonesia U-24 sudah antisipasi kekuatan Timnas Korea Utara U-24. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – bakal melakoni laga hidup-mati di Stadion Timur Zhejiang Normal University, Minggu (24/9/2023).

Robi Darwis menuturkan bahwa timnya siap berjuang hingga titik darah penghabisan dalam partai yang menentukan kelolosan ke babak 16 besar ini. Pemain Persib Bandung itu pun berharap agar tim asuhan Indra Sjafri bisa meraih hasil memuaskan.

Timnas Indonesia U-24

“Kami harus bermain seperti apa, tentunya kami akan jauh lebih siap untuk menghadapi Korea Utara. Semoga hasilnya pun bisa memuaskan," kata Robi dilansir dari laman PSSI, Minggu (24/9/2022).

Robi Darwis mengatakan timnya sudah mempelajari pola permainan Korea Utara untuk laga tersebut. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-24 sudah punya taktik untuk meladeni permainan tim lawan.

“Tentunya dari pelatih sudah mengantisipasi kekuatan dari Korea Utara,” ungkap Robi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629115/sekjen-asian-boxing-sebut-cuma-perbati-yang-diakui-secara-internasional-vfx.webp
Sekjen Asian Boxing Sebut Cuma Perbati yang Diakui Secara Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement