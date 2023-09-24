Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Hidup dan Mati, Ernando Ari Minta Dukungan dan Doa untuk Timnas Indonesia U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:20 WIB
Laga Hidup dan Mati, Ernando Ari Minta Dukungan dan Doa untuk Timnas Indonesia U-24
Kiper Timnas Indonesia U-24, Ernando Ari (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU - Timnas Indonesia U-24 akan melakoni laga hidup dan mati melawan Timnas Korea Utara di Asian Games 2023. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24 wajib menang demi lolos ke babak 16 besar.

Kedua tim akan saling berhadapan di laga pamungkas Grup F Asian Games 2023. Laga itu akan berlangsung di Stadion Timur Zhejiang Normal University, Minggu (24/9/2023).

Penjaga gawang Timnas Indonesia U-24, Ernando Ari, mengatakan timnya butuh dukungan agar dapat tampil maksimal dalam laga itu. Sebab, dukungan suporter akan membuat semangat Timnas Indonesia U-24.

"Kami minta doanya untuk laga itu arena besok (hari ini) partai penentuan," kata Ernando Ari dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (24/9/2023).

Pemain Persebaya itu mengatakan timnya memang sangat ingin lolos ke babak 16 besar. Itu agar Timnas Indonesia U-24 dapat menjaga asa berprestasi di ajang tersebut.

"Semoga kami lolos dan juga minta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga timnas lolos dengan bisa meraih hasil yang terbaik," ucapnya.

