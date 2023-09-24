Sudah Evaluasi, Robi Darwis Sebut Timnas Indonesia U-24 Lebih Siap Hadapi Korea Utara U-24

HANGZHOU – Timnas Indonesia U-24 sudah lebih siap untuk menghadapi Timnas Korea Utara laga terakhir Grup F Asian Games 2023. Hal itu disampaikan salah satu pemain mereka, Robi Darwis.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 akan melawan Korea Utara U-24 di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Minggu (24/9/2023) 15.00 WIB. Laga ini menjadi laga yang penting bagi tim besutan Indra Sjafri jika ingin menjaga asa untuk lolos 16 besar.

Meski begitu, Robi mengatakan bahwa Skuad Garuda telah berbenah guna menatap laga pamungkas kontra Korea Utara U-24. Mengingat ini menjadi laga penentu nasib Timnas Indonesia U-24, dia mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk memberikan penampilan terbaiknya.

“Tentunya secara tim kami sudah mengevaluasi pertandingan sebelumnya melawan China Taipei, hasilnya kurang maksimal, kami evaluasi apa kekurangan kami,” kata Robi, dilansir dari situs resmi PSSI, Minggu (24/9/2023).

“Pada pertandingan melawan Korea Utara ini tentunya kami harus lebih siap lagi, lebih kuat lagi karena akan menentukan kami lolos atau tidaknya ke babak 16 besar,” sambungnya.

Juru taktik Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, dikatakan telah mengantongi kekuatan yang dimiliki Korea Utara U-24. Hal itu membuat Robi dan kolega lebih siap meredam kekuatan tim berjuluk Cholima tersebut. Pemain kelahiran Cianjur ini pun berharap Skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik di laga nanti sore.