HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Harap Timnas Indonesia U-24 Bisa Menang Lawan Timnas Korea Utara U-24

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |08:56 WIB
Indra Sjafri Harap Timnas Indonesia U-24 Bisa Menang Lawan Timnas Korea Utara U-24
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Korea Utara U-24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Korea Utara U-24 di matchday terakhir Grup F Asian Games 2023. Juru taktik Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, menaruh harapan besar agar tim besutannya bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

Laga Timnas Indonesia U-24 versus Korea Utara U-24 akan berlangsung di Zhejiang University Stadium, Hangzhou, China, pada Minggu (24/9/2023) 15.00 WIB. Pertandingan ini menjadi pertandingan yang penting bagi tim polesa Indra Sjafri jika ingin menjaga asa untuk lolos 16 besar.

Pasalnya, mereka saat ini dalam kondisi terjepit meski berada di posisi dua pada klasemen Grup F karena memiliki poin yang sama dengan Taiwan U-24 yang ada di posisi tiga. Oleh karena itu, Skuad Garuda wajib meraih poin penuh saat melawan Korea Utara U-24 sore nanti guna memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar.

Indra Sjafri pun sangat berharap bisa membawa Timnas Indonesia U-24 meraih kemenangan di laga nanti. Namun disisi lain, dia juga mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tetap waspada dengan kecepatan yang dimiliki winger Korea Utara U-24.

“Harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik,” ujar Indra Sjafri, dikutip Minggu (24/9/2023).

“Tapi kita harus waspada dengan Korea Utara yang pada umumnya pemainnya, terutama wingernya cepat-cepat dan kita di latihan sudah siapkan gameplan untuk hadapi mereka,” sambungnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
