Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Begini Hitung-hitungannya!

Timnas Indonesia U-24 wajib menang jika ingin lolos ke 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

BERIKUT hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 lolos 16 Besar Asian Games 2023. Laga terakhir fase grup cabor sepakbola Asian Games 2023 akan berlangsung pada Minggu 24 September sore hingga malam WIB.

Tiga poin menjadi harga mati bagi Garuda Muda untuk lolos. Situasi itu terjadi setelah Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Taiwan U-24. Laga itu digelar Kamis 21 September 2023 malam WIB di Stadion Zhejiang Normal University, Jinhua, China.

Hasil itu membuat Indonesia tertahan di posisi dua dengan nilai tiga. Koleksi poin itu sukses disamakan Taiwan tetapi anak asuh Indra Sjafri masih unggul dalam hal selisih gol surplus satu berbanding minus satu.

Akan tetapi, Indonesia dalam situasi terjepit. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Korea Utara U-24 di laga terakhir, Minggu 24 September 2023 malam WIB.

Untungnya, Chollima sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Mereka hanya tinggal menentukan posisi akhir, lolos sebagai juara grup, runner-up, atau peringkat tiga terbaik.

Di sisi lain, Indonesia dalam situasi tidak mengenakkan. Mereka tak bisa bergantung dengan posisi peringkat tiga terbaik. Sebab, di grup yang berisi empat tim, laga melawan sang juru kunci tidak masuk hitungan poin.