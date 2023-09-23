Lawan Timnas Indonesia U-24, Korea Utara U-24 Tetap Bidik Kemenangan meski Sudah Pastikan Lolos 16 Besar Asian Games 2023

HANGZHOU – Pelatih Timnas Korea Utara U-24, Shin Yong-nam, memastikan kemenangan jadi target timnya kala melawna Timnas Indonesia U-24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2023. Target ini dipasang Korea Utara U-24, meski mereka sejatinya sudah dipastikan lolos ke 16 besar Asian Games 2023.

Ya, Korea Utara U-24 sejatinya hanya butuh hasil imbang saat melawan Timnas Indonesia U-24 untuk mengamankan posisi juara Grup F. Pasalnya, mereka kini ada di puncak klasemen sementara Grup F dengan koleksi 6 poin.

Korea Utara U-24 unggul 3 angka dari Taiwan U-24 hingga Timnas Indonesia U-24 yang mengekor di posisi kedua dan ketiga. Korea Utara U-24 sendiri meraih 6 poin usai mengalahkan Taiwan U-24 (2-0) dan Kirgistan U-24 (1-0).

Meski begitu, Shin Yong-nam tidak mempedulikan posisi nyaman tim asuhannya. Dia menegaskan Korea Utara U-24 tetap akan mengincar kemenangan di laga kontra Timnas Indonesia U-24.

"Saya hanya akan membuktikan hasil yang baik di laga ke depan. Saya akan terus menunjukkan hasil (menang)," kata Shin Yong-nam dilansir Yonhap, Sabtu (24/9/2023).