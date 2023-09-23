Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Absen Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Marselino Ferdinan Tak Masuk Skuad KMSK Deinze saat Kalah 1-2 dari Zulte Waregem

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |06:56 WIB
Usai Absen Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Marselino Ferdinan Tak Masuk Skuad KMSK Deinze saat Kalah 1-2 dari Zulte Waregem
Marselino Ferdinan kala membela KSMK Deinze. (Foto: KMSK Deinze)
A
A
A

USAI absen bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Marselino Ferdinan tak masuk skuad KMSK Deinze saat melawan Zulte Waregem. Alhasil, klub Marselino Ferdinan itu pun kalah 1-2 dari Zulte Waregem di lanjutan Challenger Pro Belgia alias kompetisi kasta kedua Liga Belgia 2023-2024.

Pertandingan tersebut berlangsung di markas Zulte Waregem, Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB. KMSK Deinze sebetulnya sempat unggul lebih dahulu via gol Lennart Mertens pada menit ke-29 yang bertahan hingga pertengahan babak kedua.

KMSK Deinze

Akan tetapi, Zulte Waregem mampu bangkit dan memenangkan laga dengan skor 2-1 berkat dua gol Jelle Vossen di menit ke-69 dan 75. Bagi KMSK Deinze, apakah kekalahan ini gara-gara mereka tak menyertakan Marselino Ferdinan ke skuadnya?

Sebagai informasi, KMSK Deinze sebelumnya telah merilis skuad yang dibawa untuk menghadapi Zulte Waregem di Instagram resminya. Namun, tidak ada nama Marselino Ferdinan dalam daftar skuad asuhan pelatih Marc Grosjean itu.

Situasi tersebut membuat netizen Indonesia langsung menghujat unggahan Instagram klub Marselino Ferdinan itu. Bagaimana tidak, selama musim 2023-2024, gelandang serang Timnas Indonesia itu belum diberi kesempatan bermain oleh Marc Grosjean.

"Mungkin perlu tekanan suporter Indo biar Lino main," tulis komentar @mas*** di akun Instagram KMSK Deinze yang diunggah ulang oleh Marselino Ferdinan di akun Twitternya, @marcengggg.

"Ko makin kemari makin makin ya KMSK nih," timpal @aim***.

"Bagus main di Liga 1 aja daripada gak dipakai," sahut @zek***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193889/mees_hilgers-cUDb_large.jpg
3 Klub Top Eropa yang Bisa Dilirik Mees Hilgers Usai Pindah Agensi, Nomor 1 Susul Jay Idzes dan Emil Audero!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193783/momen_muhammad_hilmi_gimnastiar_menendang_pemain_perseta_1970_futbollindonesiaa-6JWc_large.jpg
Muhammad Hilmi Gimnastiar Tendang Dada Pemain Lawan, Komdis PSSI: Bisa Dilarang Main Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/timnas_vietnam_u_23.jpg
Hasil Piala Asia U-23 2026: Vietnam Hajar Yordania, Arab Saudi Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement