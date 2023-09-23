Usai Absen Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Marselino Ferdinan Tak Masuk Skuad KMSK Deinze saat Kalah 1-2 dari Zulte Waregem

USAI absen bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Marselino Ferdinan tak masuk skuad KMSK Deinze saat melawan Zulte Waregem. Alhasil, klub Marselino Ferdinan itu pun kalah 1-2 dari Zulte Waregem di lanjutan Challenger Pro Belgia alias kompetisi kasta kedua Liga Belgia 2023-2024.

Pertandingan tersebut berlangsung di markas Zulte Waregem, Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB. KMSK Deinze sebetulnya sempat unggul lebih dahulu via gol Lennart Mertens pada menit ke-29 yang bertahan hingga pertengahan babak kedua.

Akan tetapi, Zulte Waregem mampu bangkit dan memenangkan laga dengan skor 2-1 berkat dua gol Jelle Vossen di menit ke-69 dan 75. Bagi KMSK Deinze, apakah kekalahan ini gara-gara mereka tak menyertakan Marselino Ferdinan ke skuadnya?

Sebagai informasi, KMSK Deinze sebelumnya telah merilis skuad yang dibawa untuk menghadapi Zulte Waregem di Instagram resminya. Namun, tidak ada nama Marselino Ferdinan dalam daftar skuad asuhan pelatih Marc Grosjean itu.

Situasi tersebut membuat netizen Indonesia langsung menghujat unggahan Instagram klub Marselino Ferdinan itu. Bagaimana tidak, selama musim 2023-2024, gelandang serang Timnas Indonesia itu belum diberi kesempatan bermain oleh Marc Grosjean.

"Mungkin perlu tekanan suporter Indo biar Lino main," tulis komentar @mas*** di akun Instagram KMSK Deinze yang diunggah ulang oleh Marselino Ferdinan di akun Twitternya, @marcengggg.

"Ko makin kemari makin makin ya KMSK nih," timpal @aim***.

"Bagus main di Liga 1 aja daripada gak dipakai," sahut @zek***.