HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Malaysia Resmi Dihukum WO oleh AFC, Terancam Gagal Lolos Piala Asia 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |15:26 WIB
Timnas Malaysia resmi dihukum WO oleh AFC! (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
AFC resmi menjatuhkan hukuman kepada Timnas Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Mereka dinyatakan kalah walkover (WO) dalam dua laga di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Malaysia berhasil menang 2-0 atas Timnas Nepal. Lalu, Harimau Malaya menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor telak 4-0 di fase tersebut.

1. Kalah WO

Timnas Malaysia vs Timnas Vietnam (Foto: VFF)

Namun, AFC mengubah hasil dua laga tersebut. Timnas Malaysia dinyatakan kalah WO 0-3 dalam dua pertandingan melawan Nepal serta Vietnam.

Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) mengumumkan telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etik AFC. Sebelumnya, FAM dan AFC menggelar rapat bersama di Kuala Lumpur, Selasa (17/3/2026).

"FAM telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etika AFC yang mengadakan pertemuan pada hari Selasa, 17 Maret 2026, terkait kasus menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat," tulis FAM, dikutip dari laman Instagram-nya @famalaysia.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin & Etika AFC, Jahangir Baglari, menemukan FAM telah melanggar Pasal 56 Kode Disiplin & Etika AFC. Sebab, mereka menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam dua pertandingan melawan Nepal dan Vietnam.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/51/3207445/simak_kisah_marc_klok_yang_ternyata_pernah_juara_piala_bulgaria-lKoh_large.jpg
Kisah Marc Klok, Pemain Persib Bandung yang Ternyata Pernah Juara Piala Bulgaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/51/3207354/piala_asia_wanita_2026-C0V7_large.jpg
Jadwal dan Link Nonton Timnas Putri Australia vs China di Semifinal Piala Asia Wanita 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/51/3207076/maarten_paes_tampil_apik_saat_membantu_ajax_amsterdam_menang_4_0_atas_sparta_rotterdam_dalam_lanjutan_liga_belanda_2025_2026-uPje_large.jpg
Maarten Paes Torehkan Statistik Apik saat Ajax Amsterdam Bantai Sparta Rotterdam 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/51/3207070/sandy_walsh_ikut_menyumbang_satu_gol_saat_buriram_united_menghancurkan_chonburi_fc_dalam_lanjutan_liga_thailand_2025_2026-UfaR_large.jpg
John Herdman Gembira, Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh Cetak Gol saat Buriram United Bantai Chonburi FC 5-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/16/51/1687629/menpora-erick-optimistis-mens-volleyball-champions-league-2026-dorong-perkembangan-sport-industry-indonesia-fie.webp
Menpora Erick Optimistis Men's Volleyball Champions League 2026 Dorong Perkembangan Sport Industry Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Neymar Dicoret dari Timnas Brasil, Ancelotti Ungkap Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
