AFC resmi menjatuhkan hukuman kepada Timnas Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Mereka dinyatakan kalah walkover (WO) dalam dua laga di Kualifikasi Piala Asia 2027.
Timnas Malaysia berhasil menang 2-0 atas Timnas Nepal. Lalu, Harimau Malaya menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor telak 4-0 di fase tersebut.
Namun, AFC mengubah hasil dua laga tersebut. Timnas Malaysia dinyatakan kalah WO 0-3 dalam dua pertandingan melawan Nepal serta Vietnam.
Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) mengumumkan telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etik AFC. Sebelumnya, FAM dan AFC menggelar rapat bersama di Kuala Lumpur, Selasa (17/3/2026).
"FAM telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etika AFC yang mengadakan pertemuan pada hari Selasa, 17 Maret 2026, terkait kasus menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat," tulis FAM, dikutip dari laman Instagram-nya @famalaysia.
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin & Etika AFC, Jahangir Baglari, menemukan FAM telah melanggar Pasal 56 Kode Disiplin & Etika AFC. Sebab, mereka menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam dua pertandingan melawan Nepal dan Vietnam.