Breaking News: Timnas Malaysia Resmi Dihukum WO oleh AFC, Terancam Gagal Lolos Piala Asia 2027

AFC resmi menjatuhkan hukuman kepada Timnas Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Mereka dinyatakan kalah walkover (WO) dalam dua laga di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Malaysia berhasil menang 2-0 atas Timnas Nepal. Lalu, Harimau Malaya menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor telak 4-0 di fase tersebut.

1. Kalah WO

Namun, AFC mengubah hasil dua laga tersebut. Timnas Malaysia dinyatakan kalah WO 0-3 dalam dua pertandingan melawan Nepal serta Vietnam.

Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) mengumumkan telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etik AFC. Sebelumnya, FAM dan AFC menggelar rapat bersama di Kuala Lumpur, Selasa (17/3/2026).

"FAM telah menerima keputusan dari Komite Disiplin & Etika AFC yang mengadakan pertemuan pada hari Selasa, 17 Maret 2026, terkait kasus menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat," tulis FAM, dikutip dari laman Instagram-nya @famalaysia.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin & Etika AFC, Jahangir Baglari, menemukan FAM telah melanggar Pasal 56 Kode Disiplin & Etika AFC. Sebab, mereka menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam dua pertandingan melawan Nepal dan Vietnam.