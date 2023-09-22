Hasil Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023: Uzbekistan Menang 1-0

HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Uzbekistan U-24 menang 1-0 atas Hong Kong U-24 di laga perdana Grup C sepakbola Asian Games 2023, pada Jumat (22/9/2023) malam WIB. Gol kemenangan Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China itu pun dicetak oleh Ulugbek Koshimov.

Pertandingan Hong Kong vs Uzbekistan U-24 berjalan sangat sengit. Hal itu terbukti tidak adanya gol di babak pertama karena kedua tim bermain sama kuat.

Akan tetapi, Uzbekistan U-24 mampu bangkit di babak kedua. Koshimov mencetak gol kemenangan di menit 65 dan membuat Uzbekistan U-24 mengakhiri laga dengan tiga poin atas lawannya tersebut.

Dengan kemenangan itu, Uzbekistan U-24 pun memimpin klasemen sementara Grup C dengan koleksi tiga poin. Namun, sejatinya apa pun hasil pertandingan di Grup C tidak akan berarti apa-apa karena sejatinya Uzbekistan U-24 dan Hong Kong U-24 sudah dipastikan lolos ke 16 besar.

Hal itu karena dua peserta di Grup C, yakni Suriah U-24 dan Afghanistan U-24 memutuskan mundur dari cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023. Kondisi itu membuat Grup C hanya menyisakan Uzbekistan dan Hong Kong, yang otomatis membuat mereka langsung lolos.

Baik Uzbekistan dan Hong Kong kini hanya bertanding untuk memperebutkan juara dan runner-up saja. Sebab posisi menentukan lawan mereka selanjutnya di 16 besar.