Daftar Top Skor Sepakbola Asian Games 2023 hingga Matchday Kedua: Pemain VfB Stuttgart Tampil Dominan!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:08 WIB
Jeong Woo-yeong berada di daftar teratas klasemen sementara top skor Asian Games 2023 (Foto: Playmakerstats)
DAFTAR top skor sepakbola Asian Games 2023 hingga matchday kedua akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Pemain Timnas Korea Selatan U-24, Jeong Woo-yeong sementara memimpin di daftar teratas klasemen.

Pemain VfB Stuttgart itu tercatat mencetak tiga gol bersama skuad Taeguk Warriors Muda -julukan Timnas Korea Selatan U-24. Dia bahkan menjadi satu-satunya pemain dengan koleksi tiga gol hingga matchday kedua fase grup Asian Games 2023 kali ini.

Hebatnya lagi, ketiga gol itu dicetak Jeong Woo-yeong saat Timnas Korea Selatan U-24 menghadapi Kuwait U-24 di laga perdana Grup E. Pada laga itu, Timnas Korea Selatan U-24 menang telak dengan skor akhir 9-0.

Timnas Korea Selatan U-24 sendiri sudah memastikan lolos dari fase grup setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan. Setelah mengalahkan Kuwait U-24, Taeguk Warriors Muda menang 4-0 atas Thailand U-24.

Kembali ke daftar top skor, Timnas Indonesia U-24 menempatkan dua pemain di klasemen sementara. Mereka adalah Ramai Rumakiek dan Hugo Samir.

