Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023: Gajah Perang Digilas 0-4!

HASIL Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Jinhua, China, Kamis (21/9/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor telak 4-0 bagi The Taeguk Warriors.

Kemenangan itu sekaligus memastikan Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. Sang juara bertahan kini tinggal menunggu siapa lawan yakni runner-up grup F yang masih belum diketahui.

Jalannya Pertandingan

Perbedaan kelas begitu terlihat sejak babak pertama bergulir. Korea Selatan langsung menggempur pertahanan Thailand. Namun, gol baru bisa tercipta di menit ke-15.

Hong Hyun-seok sukses membobol gawang Thailand! Setelah itu, tak butuh waktu lama bagi Korea Selatan untuk mencetak gol keduanya.

An Jae-jun mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Korea Selatan kini unggul 2-0 atas Thailand.

Bahkan, Korea mampu menambah dua gol lagi sebelum turun minum. Um Won-sang (39') dan Lee Jae-ik (45+1') memastikan skor telak 4-0 tercipta saat turun minum.