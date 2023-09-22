Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Syarat Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Setelah Kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U-24

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:02 WIB
Syarat Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Setelah Kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U-24
Timnas Indonesia U-24 masih punya peluang lolos usai kalah 0-1 dari Taiwan U-24 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

SYARAT Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 setelah kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U-24 akan diulas Okezone. Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-24- secara mengejutkan takluk 0-1 dari Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023.

Pertandingan yang membuat pencinta sepakbola Indonesia kecewa itu digelar di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Kamis (21/9/2023) sore WIB. Gol kemenangan Taiwan U-24 dicetak lewat tendangan Chin Wen Yen usai menerima umpan Lin We Chien di awal babak kedua.

Timnas Indonesia U-24

Kekalahan dari Taiwan U-24 membuat Timnas Indonesia U-24 saat ini turun ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup F dengan koleksi 3 poin (selisih gol +1). Skuad Garuda Muda berada di bawah Korea Utara yang memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin (selisih gol+3).

Sementara di posisi tiga ada Timnas Taiwan U-24 yang meraih tiga poin (selisih gol -1). Sedangkan posisi juru kunci ada Timnas Kirgistan U-24 dengan nol poin dari dua pertandingan usai dikalahkan Timnas Indonesia U-24 (0-2) dan Korea Utara (0-1).

Sebagai informasi, selisih gol dijadikan tolok ukur utama ketika ada dua tim atau lebih yang memiliki poin sama. Sementara itu, ada tiga cara peserta bisa lolos ke babak 16 besar yakni menjadi juara grup (enam tim), runner up (enam tim), dan peringkat ketiga terbaik (empat tim).

Sebab itu, peluang Timnas Indonesia U-24 untuk lolos ke 16 besar masih ada dan menyisakan satu laga terakhir Grup F Asian Games 2023 melawan Korea Utara U-24 pada Minggu 24 September 2023. Skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke 16 besar dengan status juara grup, runner up, atau peringkat ketiga terbaik.

Lantas, apa saja syarat Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023? Pertama, Timnas Indonesia bU-24 harus menang melawan Korea Utara pada laga terakhir fase Grup F jika ingin memastikan diri lolos dari jalur juara grup atau runner up (tergantung hasil laga Taiwan U-24 vs Kirgistan U-24).

