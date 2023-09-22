Timnas Taiwan U-24 Permalukan Timnas Indonesia U-24, PSSI-nya Taiwan: Ini Momen Bersejarah!

Para pemain Timnas Taiwan U-24 berfoto usai kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 (Foto: Instagram/ctfa.football)





TIMNAS Taiwan U-24 permalukan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Federasi Sepakbola Taiwan (CTFA) menganggapnya sebagai momen bersejarah. Warganet Taiwan pun bersuka cita atas keberhasilan mereka meraih kemenangan atas Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24.

Timnas Taiwan U-24 tidak diunggulkan dalam partai kedua Asian Games 2023. Namun, mereka sukses memberikan kejutan ketika menghadapi Timnas Indonesia U-24.

Pertahanan total sembari menunggu serangan balik yang dilakukan Taiwan U-24 berbuah hasil manis. Mereka pun berhasil menang tipis 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 pada laga yang berlangsung di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Kamis (21/9/2023).

Chin Wen-yen sukses menjadi pahlawan untuk negaranya usai mencetak gol tunggal di menit ke-47. Saking girangnya, pemain mereka melakukan foto bersama usai pertandingan.

Federasi Sepakbola Taiwan, setara dengan PSSI di Indonesia, pun tak ragu menyebut keberhasilan ini sebagai momen bersejarah. Aura positif pun terpancar dari wajah para pemain pada foto yang diunggah Instagram resmi federasi.

“Momen bersejarah,” tulis laman resmi Federasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) pada Instagram resmi mereka, Kamis (21/9/2023).