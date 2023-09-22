Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Taiwan U-24 Permalukan Timnas Indonesia U-24, PSSI-nya Taiwan: Ini Momen Bersejarah!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:46 WIB
Timnas Taiwan U-24 Permalukan Timnas Indonesia U-24, PSSI-nya Taiwan: Ini Momen Bersejarah!
Para pemain Timnas Taiwan U-24 berfoto usai kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 (Foto: Instagram/ctfa.football)
A
A
A


TIMNAS Taiwan U-24 permalukan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Federasi Sepakbola Taiwan (CTFA) menganggapnya sebagai momen bersejarah. Warganet Taiwan pun bersuka cita atas keberhasilan mereka meraih kemenangan atas Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24.

Timnas Taiwan U-24 tidak diunggulkan dalam partai kedua Asian Games 2023. Namun, mereka sukses memberikan kejutan ketika menghadapi Timnas Indonesia U-24.

Timnas Taiwan U-24

Pertahanan total sembari menunggu serangan balik yang dilakukan Taiwan U-24 berbuah hasil manis. Mereka pun berhasil menang tipis 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 pada laga yang berlangsung di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Kamis (21/9/2023).

Chin Wen-yen sukses menjadi pahlawan untuk negaranya usai mencetak gol tunggal di menit ke-47. Saking girangnya, pemain mereka melakukan foto bersama usai pertandingan.

Federasi Sepakbola Taiwan, setara dengan PSSI di Indonesia, pun tak ragu menyebut keberhasilan ini sebagai momen bersejarah. Aura positif pun terpancar dari wajah para pemain pada foto yang diunggah Instagram resmi federasi.

“Momen bersejarah,” tulis laman resmi Federasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) pada Instagram resmi mereka, Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
Bukan Proyek Instan, PSSI Serahkan Kendali Besar Timnas Indonesia ke John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement