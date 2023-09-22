Rival Cristiano Ronaldo Ternyata Ambil Bagian di Asian Games 2023, Bakal Ketemu Timnas Indonesia U-24?

RIVAL Cristiano Ronaldo di perebutan top skor sepanjang masa di level internasional, Sunil Chhetri, ternyata ambil bagian di Asian Games 2023. Penyerang 39 tahun itu mengemas satu dari tiga slot pemain senior di Timnas India U-24 yang mentas di Asian Games 2023.

Sunil Chhetri yang menempati posisi empat sebagai pencetak gol terbanyak di level internasional (92 gol), dipercaya memperkuat Timnas India U-24 di Asian Games 2023. Di ajang ini, Timnas India U-24 tergabung di Grup A bersama Myanmar U-24, Bangladeh U-24 dan tuan rumah China U-24.

(Sunil Chhetri memperkuat Timnas India U-24 di Asian Games 2023)

Di laga pertama, India U-24 menjadi bulan-bulanan China U-24. Setelah melalui 90 menit pertandingan, India U-24 tumbang 1-5 dari China U-24.

Beruntung di matchday kedua, India U-24 menang 1-0 atas Bangladesh U-24 sehingga membuka peluang lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Gol tunggal kemenangan India U-24 diciptakan via eksekusi penalti Sunil Chhetri pada menit 85.

India U-24 hanya perlu mendapatkan hasil imbang saat bersua Timnas Myanmar U-24 di laga pamungkas Grup A pada Minggu 24 September 2023 malam WIB, untuk mengunci satu tempat di 16 besar Asian Games 2023 sebagai runner-up Grup A.

Jika finis sebagai runner-up Grup A, Sunil Chhetri dan kawan-kawan akan menghadapi runner-up Grup B. kemungkinan besar, runner-up Grup B akan ditempati salah satu dari Timnas Iran U-24 atau Timnas Arab Saudi U-24.