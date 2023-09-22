Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Langsung Dihubungi Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-24 Dikalahkan Timnas Taiwan U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:29 WIB
Indra Sjafri Langsung Dihubungi Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-24 Dikalahkan Timnas Taiwan U-24
Erick Thohir hubungi Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-24 dikalahkan Taiwan U-24 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A


INDRA Sjafri langsung dihubungi Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-24 dikalahkan Timnas Taiwan U-24. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memberi semangat kepada skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – usai kekalahan 0-1 di Stadion Timur Zhejiang Normal University, Kamis (21/9/2023) sore WIB.

Timnas Indonesia U-24 seharusnya bisa lolos ke babak 16 besar jika menang di laga tersebut. Kekalahan ini menunda kelolosan mereka, namun lawan berikutnya lebih berat, yaitu Korea Utara U-24 yang akan dihadapi pada Minggu (24/9/2023) sore WIB.

Timnas Indonesia U-24

Indra Sjafri mengaku Erick Thohir langsung berkomunikasi dengannya seusai kekalahan kontra Taiwan U-24. Ketua Umum PSSI itu berpesan agar Timnas Indonesia U-24 jangan berkecil hati dan jangan menyerah.

"Tadi Pak Ketum menekankan untuk tetap semangat menatap laga berikutnya. Pak Ketum meminta anak-anak tetap semangat dan bermain lebih tenang," ujar Indra dilansir dari laman PSSI, Jumat (22/9/2023).

Indra Sjafri menyampaikan bahwa Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia U-24 bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi, paling terpenting Timnas Indonesia U-24 berusaha menampilkan performa terbaik saat melawan Korea Utara.

Halaman:
1 2
      
