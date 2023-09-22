Pengakuan Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-24 Dikejutkan oleh Taiwan U-24 di Asian Games 2023

Indra Sjafri akui Timnas Indonesia U-24 jadi berada dalam posisi sulit usai dikalahkan Taiwan U-24 (Foto: PSSI)

PENGAKUAN Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-24 dikejutkan oleh Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pelatih Indra Sjafri menyadari bahwa kekalahan 0-1 dari Taiwan membuat posisi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – jadi sulit di fase grup.

Rizky Ridho dan kolega ditaklukkan dengan skor 0-1 pada partai kedua Grup F yang diselenggarakan di Stadion Timur Zheijang Normal University, Kamis (21/9/2023). Padahal, Timnas Indonesia U-24 bisa memastikan kelolosan ke babak 16 besar jika menang dalam laga ini.

Indra Sjafri mengatakan kekalahan Timnas Indonesia U-24 dari Taiwan adalah pukulan buatnya. Sebab, hasil ini membuat kelolosan Garuda Muda ke babak selanjutnya menjadi rumit.

"Ini menjadi kami sangat sulit jadinya di posisi grup," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Kamis (21/9/2023).

Saat ini perwakilan Grup F yang sudah lolos ke babak 16 besar adalah Korea Utara dengan 6 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia U-24 dan Taiwan akan berebut posisi runner-up karena punya poin sama, yakni tiga.