Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengakuan Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-24 Dikejutkan oleh Taiwan U-24 di Asian Games 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:02 WIB
Pengakuan Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-24 Dikejutkan oleh Taiwan U-24 di Asian Games 2023
Indra Sjafri akui Timnas Indonesia U-24 jadi berada dalam posisi sulit usai dikalahkan Taiwan U-24 (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGAKUAN Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-24 dikejutkan oleh Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pelatih Indra Sjafri menyadari bahwa kekalahan 0-1 dari Taiwan membuat posisi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – jadi sulit di fase grup.

Rizky Ridho dan kolega ditaklukkan dengan skor 0-1 pada partai kedua Grup F yang diselenggarakan di Stadion Timur Zheijang Normal University, Kamis (21/9/2023). Padahal, Timnas Indonesia U-24 bisa memastikan kelolosan ke babak 16 besar jika menang dalam laga ini.

Timnas Indonesia U-24

Indra Sjafri mengatakan kekalahan Timnas Indonesia U-24 dari Taiwan adalah pukulan buatnya. Sebab, hasil ini membuat kelolosan Garuda Muda ke babak selanjutnya menjadi rumit.

"Ini menjadi kami sangat sulit jadinya di posisi grup," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Kamis (21/9/2023).

Saat ini perwakilan Grup F yang sudah lolos ke babak 16 besar adalah Korea Utara dengan 6 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia U-24 dan Taiwan akan berebut posisi runner-up karena punya poin sama, yakni tiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663213/timnas-futsal-indonesia-masih-lapar-prestasi-usai-emas-sea-games-2025-fokus-tatap-piala-asia-2026-ybr.webp
Timnas Futsal Indonesia Masih Lapar Prestasi Usai Emas SEA Games 2025: Fokus Tatap Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia_2.jpg
2 Kelemahan Timnas Futsal Indonesia jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement