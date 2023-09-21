Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Vietnam U-24 di Asian Games 2023: The Golden Stars Dibantai 0-4

HASIL Timnas Iran U-24 vs Timnas Vietnam U-24 di Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Linping Sports Centre, Hangzhou, China, Kamis (21/9/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor telak 4-0.

Hasil itu membuat persaingan di Grup B Sepakbola Asian Games 2023 kian seru. Sebab, belum ada kesebelasan yang memastikan diri lolos ke babak berikutnya.

Jalannya Pertandingan

Iran yang baru memetik satu angka langsung tancap gas di awal-awal laga. Hasilnya, Amir Arsalan Motahari mampu mencetak gol di menit keempat. Mereka unggul 1-0.

Namun, kerja keras di sepanjang sisa babak pertama tak membuahkan tambahan gol. Skor 1-0 tetap bertahan hingga turun minum.

Lagi, Iran tancap gas selepas rehat. Mereka sukses mencetak gol kedua lewat Saman Touranian hanya dua menit setelah kembali masuk lapangan.

Selang lima menit, kedudukan kembali berubah. Mehdi Mamizadeh sukses membobol gawang Vietnam untuk membawa timnya memimpin 3-0.