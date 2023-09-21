Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Upaya Timnas Indonesia U-24 Kejar Ketertinggalan 0-1 dari Taiwan U-24 Belum Berhasil

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:39 WIB
Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Upaya Timnas Indonesia U-24 Kejar Ketertinggalan 0-1 dari Taiwan U-24 Belum Berhasil
Suasana laga Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JINHUA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 terus berupaya mengejar ketertinggalan 0-1 dari Taiwan U-24 di babak kedua laga lanjutan Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023, pada Kamis (21/9/2023) sore WIB. Namun, hingga menit 75, skor tidak berubah sama sekali.

Timnas Indonesia U-24 sejatinya mendominasi permainan. Beberapa kali pertahanan Taiwan U-24 ditekan oleh pasukan Garuda Muda.

Hanya saja, pertahanan Taiwan U-24 begitu kuat. Beberapa kali para penggawa Timnas Indonesia U-24 dibuat frustrasi oleh kuatnya lini belakang Taiwan U-24.

Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24

Kini waktu tinggal menyisakan 15 menit di waktu normal. Timnas Indonesia U-24 jelas harus segera bangkit jika tidak mau kalah di laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
