Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 Sesaat Lagi, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:02 WIB
Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 Sesaat Lagi, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di RCTI. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023 sudah terungkap. Laga ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, (21/9/2023) mulai pukul 15.00 WIB.

Laga ini penting bagi Timnas Indonesia U-24 untuk dimenangkan. Kemenangan bakal meloloskan Timnas Indonesia U-24 ke 16 besar Asian Games 2023, asalkan di laga lain Timnas Korea Utara U-24 tidak kalah saat berjumpa Kirgistan U-24.

Timnas Indonesia U-24

Selain itu, kemenangan meyakinkan penting bagi Timnas Indonesia U-24 demi mempermudah jalan lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara grup. Jika menang telak atas Taiwan U-24, Timnas Indonesia U-24 hanya butuh hasil imbang kontra Korea Utara U-24 di matchday pamungkas untuk lolos ke 16 besar sebagai juara grup.

Timnas Indonesia U-24 wajib finis sebagai juara grup demi menghindari lawan kuat di 16 besar Asian Games 2023. Jika finis juara grup, Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi runner-up Grup E yang kemungkinan diisi Thailand U-24, Kuwait U-24 atau Bahrain U-24.

Sementara itu, jika finis sebagai runner-up grup, Timnas Indonesia U-24 akan ditantang juara Grup E yang kemungkinan diisi Timnas Korea Selatan U-24. Skuad Taeguk Warriors –julukan Korea Selatan U-24– wajib dihindari karena berstatus tim terkuat di ajang empat tahunan ini.

Bukti kehebatan Korea Selatan U-24 tersaji di matchday pertama Grup E. Bersua Kuwait U-24, juara bertahan Asian Games itu menang 9-0!

Halaman:
1 2
      
