Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming Vision+ laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Garuda Muda akan menghadapi Taiwan di matchday kedua Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023 pada hari ini, Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, tentunya pasukan Indra Sjafri akan mengincar kemenangan atas lawannya nanti. Kabar baik, Timnas Indonesia U-24 membawa modal baik jelang menghadapi Taiwan U-24.

Modal pertama tentu rasa percaya diri para pemain Timnas Indonesia U-24 yang tengah tinggi usai menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di matchday pertama Grup F Asian Games 2023. Modal kedua lawan Timnas Indonesia U-24 justru sedang terpuruk karena kalah di matchday pertama dari Korea Utara U-24 dengan skor yang sama, yakni 0-2.

Selain itu, ada juga faktor seperti kemenangan besar 9-0 Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Meski secara skuad berbeda, ada beberapa pemain Garuda Muda yang hadir di kemenangan besar tersebut kembali bermain di Asian Games 2023 ini.

Sebut saja seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Titan Agung. Karena sejatinya komposisi pemain tidak jauh berbeda, maka diprediksi Timnas Indonesia U-24 mampu menang telak lagi saat melawan Taiwan U-24 nanti.

Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri sudah meminta kepada anak buahnya untuk tidak meremehkan Taiwan. Sebab ia tak mau peluang menang sirna karena Timnas Indonesia U-24 tidak bermain serius kala menghadapi Taiwan U-24.