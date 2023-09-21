Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:53 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Vision+ laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Garuda Muda akan menghadapi Taiwan di matchday kedua Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023 pada hari ini, Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, tentunya pasukan Indra Sjafri akan mengincar kemenangan atas lawannya nanti. Kabar baik, Timnas Indonesia U-24 membawa modal baik jelang menghadapi Taiwan U-24.

Modal pertama tentu rasa percaya diri para pemain Timnas Indonesia U-24 yang tengah tinggi usai menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di matchday pertama Grup F Asian Games 2023. Modal kedua lawan Timnas Indonesia U-24 justru sedang terpuruk karena kalah di matchday pertama dari Korea Utara U-24 dengan skor yang sama, yakni 0-2.

Selain itu, ada juga faktor seperti kemenangan besar 9-0 Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Meski secara skuad berbeda, ada beberapa pemain Garuda Muda yang hadir di kemenangan besar tersebut kembali bermain di Asian Games 2023 ini.

Timnas Indonesia U-24

Sebut saja seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Titan Agung. Karena sejatinya komposisi pemain tidak jauh berbeda, maka diprediksi Timnas Indonesia U-24 mampu menang telak lagi saat melawan Taiwan U-24 nanti.

Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri sudah meminta kepada anak buahnya untuk tidak meremehkan Taiwan. Sebab ia tak mau peluang menang sirna karena Timnas Indonesia U-24 tidak bermain serius kala menghadapi Taiwan U-24.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
