HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Diprediksi Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:06 WIB
Timnas Indonesia U-24 Diprediksi Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Bilang Begini
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 diprediksi bakal lolos babak 16 besar cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023. Menanggapi hal tersebut, pelatih Indra Sjafri nyatanya enggan membicarakan hal yang belum terjadi dan fokusnya saat ini adalah membawa Garuda Muda benar-benar lolos dari fase grup.

Jelang melawan Taiwan U-24, Indra Sjafri ditanyai ingin melawan negara mana di babak 16 besar. Menjawab pertanyaan itu, Indra Sjafri pun menegaskan bahwa saat ini yang penting lolos dulu ke 16 besar baru bicara soal lawan yang akan dihadapi.

"Mengenai siapa lawan di 16 besar, kami tidak terlalu memikirkan, siapapun yang ada nanti, yang penting nanti kita berfikir dahulu bagaimana bisa lolos ke 16 besar," kata Indra Sjafri dilansir dari laman PSSI, Kamis (21/9/2023).

Kabar baiknya, Rizky Ridho dan kolega saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang 2-0 atas Kirgistan U-4 di matchday pertama Grup F Asian Games 2023. Selanjutnya Timnas Indonesia U-24 akan melawan Taiwan di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Timnas Indonesia U-24

Sejauh ini Indra Sjafri pun belum mau terlalu memikirkan calon lawan timnya jika lolos ke babak 16 besar Asian Games. Pasalnya, timnya fokus menyelesaikan fase grup agar dapat lolos ke babak tersebut.

Jika Timnas Indonesia U-24 berhasil menang atas Taiwan, dipastikan akan melenggang ke babak 16 besar. Sebab, enam poin sudah cukup tinggal menentukan posisi runner up atau juara grup dalam laga melawan Korea Utara, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
      
