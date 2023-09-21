Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Melihat Perlakuan Tuan Rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:00 WIB
Melihat Perlakuan Tuan Rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 mendapat perlakuan cukup baik dari China (Foto: PSSI)
A
A
A

MELIHAT perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 menarik untuk diulas. Sebab, skuad Garuda sempat mendapat perlakuan kurang baik terutama saat mengikuti ajang multievent beberapa waktu lalu.

Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, menjadi salah satu orang yang melihat dan merasakan perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia pada Asian Games 2023. Lantas seperti apa kira-kira yang turut dirasakan?

Timnas Indonesia U-24

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Indra dibuat terkesan dengan pagelaran Asian Games 2023 yang diadakan di China sebagai tuan rumahnya. Sebab, perlakuan panitia selama berlangsungnya perlombaan tersebut disambut dengan baik dan sangat istimewa.

Indra merasakan secara langsung bagaimana pelayanan serta fasilitas yang diberikan China ke Timnas Indonesia sangatlah baik. Mulai dari tempat latihan, fasilitas menginap, akomodasi, hingga semua pelayanan yang diberikan dan dirasakan, termasuk kategori terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Kepada Ajax, Ezra Walian Bicara Jujur soal Pilihan Bela Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement