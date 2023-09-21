Melihat Perlakuan Tuan Rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24 mendapat perlakuan cukup baik dari China (Foto: PSSI)

MELIHAT perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 menarik untuk diulas. Sebab, skuad Garuda sempat mendapat perlakuan kurang baik terutama saat mengikuti ajang multievent beberapa waktu lalu.

Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, menjadi salah satu orang yang melihat dan merasakan perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia pada Asian Games 2023. Lantas seperti apa kira-kira yang turut dirasakan?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait perlakuan tuan rumah China ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Indra dibuat terkesan dengan pagelaran Asian Games 2023 yang diadakan di China sebagai tuan rumahnya. Sebab, perlakuan panitia selama berlangsungnya perlombaan tersebut disambut dengan baik dan sangat istimewa.

Indra merasakan secara langsung bagaimana pelayanan serta fasilitas yang diberikan China ke Timnas Indonesia sangatlah baik. Mulai dari tempat latihan, fasilitas menginap, akomodasi, hingga semua pelayanan yang diberikan dan dirasakan, termasuk kategori terbaik.