Gara-Gara Timnas Indonesia U-24 Menang, Ahli Sepakbola Vietnam Ini Malah Ejek Negaranya Sendiri Usai Bermain Konyol

Timnas Indonesia U-24 berjuang lolos ke 16 besar Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

GARA-gara Timnas Indonesia U-24 menang, ahli sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, malah ejek negaranya sendiri usai bermain konyol. Sekadar diketahui, skuad Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Timnas Kirgistan U-24 di laga pertama Grup F Asian Games 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Selasa 19 September 2023 malam WIB lalu. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan masing-masing dicetak Ramai Rumakiek pada menit 58 dan Hugo Samir pada menit 90+1.

Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia U-24 memuncaki klasemen Grup F dengan koleksi 3 poin, disusul Korea Utara U-24 yang punya raihan poin dan selisih gol sama. Menariknya, kemenangan tersebut sekaligus membungkam mulut ahli sepakbola Vietnam, Quang Huy.

Quang Huy awalnya memberikan prediksi bahwa Timnas Indonesia U-24 akan dikalahkan Kirgistan U-24. Namun, faktanya prediksi pengamat sepakbola Vietnam itu meleset karena Timnas Indonesia U-24 justru berhasil melumat Kirgistan.

"Soal pertandingan Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan, saya kira Kirgistan yang akan menang melawan Indonesia dengan skor tipis," kata Quang Huy, dikutip Media Vietnam, Soha Vn.

Gara-gara Timnas Indonesia U-24 menang, ahli sepakbola Vietnam lainnya yakni Vu Manh Hai justru malah mengejek negaranya sendiri usai bermain konyol. Sebagai informasi, Timnas Vietnam U-24 berhasil mengalahkan Timnas Mongolia U-24 dengan skor 4-2 di laga grup lain.