Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023: Full Rotasi Pemain dari Indra Sjafri?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Timnas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023 yang berlangsung pada Kamis, (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Di atas kertas, Timnas Indonesia U-24 bisa mengatasi Taiwan U-24. Hal itu berdasarkan hasil di matchday pertama, plus modal kemenangan 9-0 Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pelatih Timnas Indonesia U-24 Indra Sjafri akan melakukan full rotasi pemain, mengingat skuad Garuda Muda masih akan bersua Korea Utara U-24 di laga pamungkas Grup F pada Minggu, 24 September 2023 malam WIB.

Untuk full rotasi pemain, peluangnya agak kecil. Sebab, Indra Sjafri tentunya membutuhkan pemain-pemain terbaiknya demi meraih kemenangan meyakinkan atas Taiwan U-24.

Jika menang telak atas Taiwan U-24, beban Timnas Indonesia U-24 takkan terlalu berat saat bersua Korea Utara U-24 di laga pamungkas. Bahkan hasil imbang kontra Korea Utara U-24 sudah cukup bagi Timnas Indonesia U-24 untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara grup.

Karena itu, rotasi diprediksi akan dilakukan Indra Sjafri, tapi tidak semuanya. Dalam pola 4-3-3, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Adi Satryo. Adi Satryo masuk menggantikan Ernando Ari yang sejauh ini berstatus kiper utama Timnas Indonesia U-24.