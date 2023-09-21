Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023: Indra Sjafri Turunkan Skuad Terbaik

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan menjadi pembahasan Okezone kali ini. Pelatih Indra Sjafri diyakini bakal menurunkan skuad terbaik demi melanjutkan tren positif.

Seperti diketahui, pada laga sebelumnya Timnas Indonesia U-24 berhasil meraih poin penuh atas Timnas Kirgistan U-24 di laga pertama Grup F. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 menang telak 2-0 di laga tersebut.

Ramai Rumakiek dan Hugo Samir masing-masing menyarangkan satu gol ke gawang Kirgistan U-24. Kemenangan itu membawa Timnas Indonesia U-24 berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F tepat di bawah Korea Utara U-24.

Berbicara mengenai line up yang akan diturunkan kontra Taiwan U-24, Ernando Ari kemungkinan besar bakal kembali bertugas di bawah mistar gawang. Penjaga gawang kebanggan Persebaya Surabaya itu akan dibantu empat bek di lini pertahanan yakni Robi Darwis, Rizky Ridho, Andi Setyo, dan Haykal Al Hafiz.

Beralih ke sektor lini tengah, akan diperkuat oleh trio Rachmat Irianto, Taufany Muslihuddin, dan Syahrian Abimanyu. Sedangkan tiga pemain terdepan ada Hugo Samir dan Ramai Rumakiek yang akan membantu Titan Agung sebagai ujung tombak. Sjafri usai laga kontra Kirgistan U-24.