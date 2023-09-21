Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |07:07 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Taiwan U-24 di laga kedua Grup F Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- akan menghadapi Taiwan U-24 di laga kedua Grup F yang digelar pada Kamis 21 September 2023 mulai pukul 15.00 WIB.

Sesuai regulasi, hanya dua tim teratas grup dan empat peringkat tiga terbaik yang berhak lolos untuk melaju ke babak berikutnya. Melihat dari permainan di laga pembuka kemarin, Timnas Indonesia U-24 cukup berpeluang untuk lolos dari fase grup.

Seperti diketahui, Garuda Muda menang meyakinkan 2-0 saat menghadapi Timnas Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2023. Ramai Rumakiek dan Hugo Samir masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan pasukan Indra Sjafri di laga tersebut.

Permainan Timnas Indonesia U-24 sebenarnya belum terlihat maksimal di laga kontra Kirgistan U-24 kemarin. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan dipastikan bakal tampil lebih baik saat menghadapi Timnas Taiwan U-24 nanti.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih-pelatih klub, atas pemain-pemain yang dibawa ke Asian Games, karena berkat mereka pemain-pemain yang kami pilih menandakan pemain-pemain yang berlatih dengan baik di klub dan kompetisi yang kami lakukan di dalam negeri oleh federasi, kualitasnya semakin lama semakin baik,” ujar Indra Sjafri usai laga kontra Kirgistan U-24.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement