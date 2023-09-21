Link Live Streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Taiwan U-24 di laga kedua Grup F Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- akan menghadapi Taiwan U-24 di laga kedua Grup F yang digelar pada Kamis 21 September 2023 mulai pukul 15.00 WIB.

Sesuai regulasi, hanya dua tim teratas grup dan empat peringkat tiga terbaik yang berhak lolos untuk melaju ke babak berikutnya. Melihat dari permainan di laga pembuka kemarin, Timnas Indonesia U-24 cukup berpeluang untuk lolos dari fase grup.

Seperti diketahui, Garuda Muda menang meyakinkan 2-0 saat menghadapi Timnas Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2023. Ramai Rumakiek dan Hugo Samir masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan pasukan Indra Sjafri di laga tersebut.

Permainan Timnas Indonesia U-24 sebenarnya belum terlihat maksimal di laga kontra Kirgistan U-24 kemarin. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan dipastikan bakal tampil lebih baik saat menghadapi Timnas Taiwan U-24 nanti.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih-pelatih klub, atas pemain-pemain yang dibawa ke Asian Games, karena berkat mereka pemain-pemain yang kami pilih menandakan pemain-pemain yang berlatih dengan baik di klub dan kompetisi yang kami lakukan di dalam negeri oleh federasi, kualitasnya semakin lama semakin baik,” ujar Indra Sjafri usai laga kontra Kirgistan U-24.