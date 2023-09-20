Media Malaysia Soroti Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola menyoroti kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24 di matchday pertama Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023. Bermain di Stadion Zhejiang, China, tim asuhan Indra Sjafri memang bermain apik.

Akan tetapi, pada babak pertama Timnas Indonesia U-24 nyatanya belum bisa mengeluarkan permainan terbaiknya hingga menutup 45 menit pertama dengan skor 0-0. Barulah di babak kedua skuad Garuda Muda berhasil bangkit.

Pada menit 58, Ramai Rumakiek mampu mencetak gol pembuka untuk Timnas Indonesia U-24. Lalu Hugo Samir yang baru masuk di akhir babak kedua pun mencetak gol tambahan pada menit 90+2.

Berkat dua gol itu, Timnas Indonesia U-24 memimpin klasemen sementara Grup F dengan koleksi tiga poin. Penampilan apik Timnas Indonesia U-24 itu lantas menjadi sorotan Makan Bola.

Dalam sebuah artikel berjudul “Asian Games: Indonesia Bermaharajalela Hukum Kirgistan” atau yang dapat diartikan sebagai “Asian Games: Indonesia Berkuasa Hukum Kirgistan” itu, Makan Bola merasa Garuda Muda mampu menghukum lawannya dengan kekalahan.

Timnas Indonesia U-24 disebut berkuasa karena sukses menguasai pertandingan kontra Kirgistan. Tak ayal Rizky Ridho dan kawan-kawan pun sukses menghukum Kirgistan U-24 dengan skor meyakinkan 2-0.

“Asian Games (Asian Games) 2023 antara tim Indonesia dan Kyrgyzstan berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia. Laga yang berlangsung di Stadion Zheijang ini mempertemukan Sang Garuda dengan menurunkan sebelas pemain terbaiknya melawan lawan yang cukup tangguh,” tulis Makan Bola, dikutip Rabu (20/9/2023).