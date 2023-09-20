Profil Hugo Samir, Hafiz Quran yang Jadi Senjata Tersembunyi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

PROFIL Hugo Samir, Hafiz Quran yang jadi senjata tersembunyi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, nama Hugo Samir kembali bersinar usai tampil menawan kala membantu Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023.

Laga matchday pertama Grup F cabang olahraga (cabor) Asian Games 2023 yang digelar di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Selasa 19 September 2023, itu berakhir manis untuk Garuda Muda. Hugo Samir pun ikut mencetak gol dalam kemenangan 2-0 tersebut.

Hugo Samir yang di laga tersebut baru bermain di menit 83 langsung dapat membuktikan diri. Sebab pada menit 90+2, pemain yang sedang dipinjamkan ke Borneo FC itu mampu mencatatkan namanya di papan gol.

Hugo Samir menambah keunggulan Timnas Indonesia U-24 menjadi 2-0 atas Kirgistan yang sebelumnya sudah diawali oleh gol Ramai Rumakiek di menit 58. Kehebatan Hugo Samir yang seakan menjadi supersub itu jelas bak menjadi senjata tersembunyi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Perlu diketahui, awalnya pelatih Indra Sjafri mempercayakan Titan Agung sebagai ujung tombak yang ditemani Ramai Rumakiek dan Egy Maulana Vikri di lini depan. Hadirnya Hugo Samir di babak kedua pun menjadi pertanda bahwa Timnas Indonesia U-24 memiliki senjata lain yang bisa dimanfaatkan Indra Sajfri kapanpun juga.

Diharapkan Hugo Samir bisa menjadi pembeda pada laga-laga selanjutnya. Namun, sebelum melihat aksi Hugo Samir di dua laga tersisa melawan Taiwan U-24 dan Bangladesh U-24 di Grup F Asian Games 2023, ada baiknya kita mengenal pemain berusia 18 tahun tersebut.