HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hugo Samir Sumbang 1 Gol untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Jacksen F Tiago Bangga Bukan Main

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:19 WIB
Hugo Samir Sumbang 1 Gol untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Jacksen F Tiago Bangga Bukan Main
Hugo Samir kala membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Tiktok)
A
A
A

SOLO – Penggawa Timnas Indonesia U-24, Hugo Samir, sukses tampil gemilang di laga kontra Kirgistan U-24 dalam laga perdana Grup F Asian Games 2024. Mendapati Hugo Samir sukses mencetak 1 gol dalam laga itu, sang ayah, Jacksen Ferreira Tiago, pun merasa bangga bukan main.

Jacksen F Tiago amat bangga putranya tercinta berhasil mencetak gol. Eks pelatih Persipura Jayapura itu pun menyebut putra kesayangannya berhasil membuat seluruh Indonesia bangga.

Jacksen F Tiago dan Hugo Samir

“Bangga padamu nak! Hari ini kamu membuat negara bangga,” tulis Jacksen lewat Insta Story di akun pribadinya, @jt_jacksen_f_tiago_coach, Selasa (19/9/2023).

Jacksen pun menyampaikan pesan kepada Hugo Samir untuk laga-laga selanjutnuya. Pria yang juga pernah menukangi Persis Solo itu tak ingin putranya terlena dan menjadi tinggi hati.

“Tetap injak kaki di bumi @hugosamir28,” lanjut Jacksen pada Insta Story tersebut.

Ya, Hugo Samir sukses tampil apik di laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 yang berlangsung di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB. Dia mencetak gol di masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+2.

Golnya tercipta berawal dari kesalahan kontrol bola pemain Kirgistan U-24. Hugo Samir kemudian berlari merebut bola dan menggiring bola ke area pertahanan yang kosong.

