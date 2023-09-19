Hugo Samir Sumbang 1 Gol untuk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Jacksen F Tiago Bangga Bukan Main

Hugo Samir kala membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Tiktok)

SOLO – Penggawa Timnas Indonesia U-24, Hugo Samir, sukses tampil gemilang di laga kontra Kirgistan U-24 dalam laga perdana Grup F Asian Games 2024. Mendapati Hugo Samir sukses mencetak 1 gol dalam laga itu, sang ayah, Jacksen Ferreira Tiago, pun merasa bangga bukan main.

Jacksen F Tiago amat bangga putranya tercinta berhasil mencetak gol. Eks pelatih Persipura Jayapura itu pun menyebut putra kesayangannya berhasil membuat seluruh Indonesia bangga.

“Bangga padamu nak! Hari ini kamu membuat negara bangga,” tulis Jacksen lewat Insta Story di akun pribadinya, @jt_jacksen_f_tiago_coach, Selasa (19/9/2023).

Jacksen pun menyampaikan pesan kepada Hugo Samir untuk laga-laga selanjutnuya. Pria yang juga pernah menukangi Persis Solo itu tak ingin putranya terlena dan menjadi tinggi hati.

“Tetap injak kaki di bumi @hugosamir28,” lanjut Jacksen pada Insta Story tersebut.

Ya, Hugo Samir sukses tampil apik di laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 yang berlangsung di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB. Dia mencetak gol di masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+2.

Golnya tercipta berawal dari kesalahan kontrol bola pemain Kirgistan U-24. Hugo Samir kemudian berlari merebut bola dan menggiring bola ke area pertahanan yang kosong.