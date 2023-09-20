Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Menang 2-0 atas Kirgistan U-24

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |06:52 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Menang 2-0 atas Kirgistan U-24
Timnnas Indonesia U-24 selangkah lagi lolos ke 16 besar Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 kelar menang 2-0 atas Kirgistan U-24 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 lewat gol-gol yang dicetak Ramai Rumakiek dan Hugo Samir.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-24 memuncaki klasemen sementara Grup F Asian Games 2023 dengan tiga poin. Sejatinya, Korea Utara U-24 di posisi dua Grup F juga mengoleksi tiga poin setelah menang 2-0 atas Taiwan U-24.

Timnas Indonesia U-24

Namun, berhubung Timnas Indonesia U-24 unggul dalam poin fair play, Timnas Indonesia U-24 berhak menempati posisi yang lebih bagus ketimbang Korea Utara U-24. Sekadar diketahui, dalam penentuan posisi di klasemen, tolok ukur utamanya adalah poin, selisih gol dan jumlah gol yang dicetak.

Berhubung tiga indikator di atas Timnas Indonesia U-24 dan Korea Utara U-24 sama kuat, tolok ukur selanjutnya adalah poin fair play. Dalam hal ini, Timnas Indonesia U-24 mengungguli Korea Utara U-24.

Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 secepat mungkin? Selanjutnya, Timnas Indonesia U-24 akan bersua Timnas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F pada Kamis, 21 September 2023 pukul 15.00 WIB.

Jika menang atas Taiwan U-24, Timnas Indonesia U-24 otomatis lolos ke 16 besar Asian Games 2023, asalkan di laga lain Korea Utara U-24 menang atau imbang atas Kirgistan U-24. Andai Timnas Indonesia U-24 dan Korea Utara U-24 sama-sama menang, mereka otomatis lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara dan runner-up grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.jpg
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/atalanta_menumbangkan_as_roma_1_0_pada_giornata_ke.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia: Atalanta vs AS Roma 1-0, Juventus Ditahan Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement