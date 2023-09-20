Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Menang 2-0 atas Kirgistan U-24

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 kelar menang 2-0 atas Kirgistan U-24 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 lewat gol-gol yang dicetak Ramai Rumakiek dan Hugo Samir.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-24 memuncaki klasemen sementara Grup F Asian Games 2023 dengan tiga poin. Sejatinya, Korea Utara U-24 di posisi dua Grup F juga mengoleksi tiga poin setelah menang 2-0 atas Taiwan U-24.

Namun, berhubung Timnas Indonesia U-24 unggul dalam poin fair play, Timnas Indonesia U-24 berhak menempati posisi yang lebih bagus ketimbang Korea Utara U-24. Sekadar diketahui, dalam penentuan posisi di klasemen, tolok ukur utamanya adalah poin, selisih gol dan jumlah gol yang dicetak.

Berhubung tiga indikator di atas Timnas Indonesia U-24 dan Korea Utara U-24 sama kuat, tolok ukur selanjutnya adalah poin fair play. Dalam hal ini, Timnas Indonesia U-24 mengungguli Korea Utara U-24.

Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 secepat mungkin? Selanjutnya, Timnas Indonesia U-24 akan bersua Timnas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F pada Kamis, 21 September 2023 pukul 15.00 WIB.

Jika menang atas Taiwan U-24, Timnas Indonesia U-24 otomatis lolos ke 16 besar Asian Games 2023, asalkan di laga lain Korea Utara U-24 menang atau imbang atas Kirgistan U-24. Andai Timnas Indonesia U-24 dan Korea Utara U-24 sama-sama menang, mereka otomatis lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara dan runner-up grup.