SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Peringkat Tiga Terbaik Asian Games 2023 di Matchday Pertama: Ada Bahrain hingga Arab Saudi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |05:51 WIB
Klasemen Peringkat Tiga Terbaik Asian Games 2023 di Matchday Pertama: Ada Bahrain hingga Arab Saudi
Klasemen sementara Peringkat Ketiga Terbaik cabor sepakbola putra Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN peringkat tiga terbaik Asian Games 2023 di matchday pertama dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, cabang olaharaga (cabor) sepakboala putra sudah memainkan laga pertama mereka pada Selasa 19 September 2023, termasuk di antaranya ada Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 yang bermain.

Beruntungnya, Timnas Indonesia U-24 yang tergabung di Grup F itu meraih hasil manis di matchday pertama usai menang 2-0 atas Kirgistan U-24 pada laga yang digelar di China tersebut. Garuda Muda tepatnya menang dengan skor 2-0 dan berhak bertengger di peringkat pertama di klasemen sementara Grup F Asian Games 2023 dengan koleksi tiga poin.

Perlu diketahui, cabor sepakbola putra Asian Games 2023 diikuti 21 peserta dan terbagi ke dalam enam grup. Hanya dua tim terbaik dari masing-masing grup dan empat peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Jadi, dengan begitu harapan untuk lolos dari fase grup sejatinya cukup besar. Hanya saja terkait peringkat tiga terbaik itu tidak berlaku untuk Grup C sebab dua peserta, yakni Suriah dan Afghanistan memutuskan mundur dari kompetisi.

Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan U-24

Otomatis Uzbekistan dan Hong Kong yang merupakan dua tim tersisa di Grup C otomatis sudah memastikan dua tempat di babak 16 besar Asian Games 2023. Sehingga kini hanya lima grup yang bersaing untuk mendapatkan posisi peringkat keriga terbaik.

Sejauh ini dari hasil matchday pertama sudah diketahui empat tim yang menempati peringkat ketiga terbaik. Di posisi pertama ada Timnas Bahrain U-24 yang meraih hasil imbang 1-1 atas Thailand di Grup E, lalu ada Arab Saudi U-24 yang ditahan 0-0 kontra Iran di Grup B.

Halaman: 1 2
1 2
      
