HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Nyaman dengan Fasilitas Maksimal dari Penyelenggara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |02:17 WIB
Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Nyaman dengan Fasilitas Maksimal dari Penyelenggara
Indra Sjafri kala menganani Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, mengomentari fasilitas yang didapat timnya selama mentas di Asian Games 2023 yang berlangsung di China. Dia pun menyebut fasilitas yang diberikan cukup maksimal dari penyelenggara.

Indra Sjafri mengatakan panitia penyelenggara menyiapkan perhelatan Asian Games sudah sangat baik. Jadi, hal itu memberikan kenyamanan kepada para kontestan.

Timnas Indonesia U-24

"Lapangan tempat berlatih, fasilitas menginap, pelayanan, semua, saya pikir Asian Games di China adalah Asian Games terbaik yang pernah kita ikuti," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Selasa 19 September 2023.

Timnas Indonesia U-24 sendiri baru saja memulai perjalanannya di Asian Games 2023. Mereka melawan Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F.

1 2
      
