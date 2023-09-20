Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan, Indra Sjafri Bongkar Kunci Timnas Indonesia U-24 Tampil Menggila di Babak Kedua Kontra Kirgistan U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |00:21 WIB
Blak-blakan, Indra Sjafri Bongkar Kunci Timnas Indonesia U-24 Tampil Menggila di Babak Kedua Kontra Kirgistan U-24
Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ZHEJIANG – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, blak-blakan membongkar kunci timnya bisa tampil menggila di babak kedua laga kontra Kirgistan U-24 pada Asian Games 2023. Dia menyebut perubahan taktik membuat timnya bisa mencetak gol hingga akhir menang 2-0.

Menurut Indra Sjafri, Timnas Indonesia U-24 sejatinya tampil apik pada babak pertama kontra Kirgistan U-24. Namun, Garuda Muda tidak berhasil mencetak gol, meskipun sempat mendapat peluang.

Timans Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24

Kemudian, Indra Sjafri pun melakukan perubahan taktik pada babak kedua untuk mencari celah mencetak gol. Hal itu dilakukan dengan berkaca pada catatan di babak pertama.

Indra Sjafri pun mengatakan tim asuhnya mampu menjalankan taktik dengan cukup baik dalam laga itu. Alhasil, timnya mampu meraih hasil maksimal melawan Kirgistan U-24.

"Kami menguasai pertandingan dan melihat sendiri semua pemain menguasai jalannya pertandingan, tetapi gol belum terjadi," ucap Indra Sjafri dalam konferensi pers, Selasa 19 September 2023.

Halaman:
1 2
      
