Timnas Suriah U-24 Mundur dari Asian Games 2023, Timnas Indonesia U-24 Kehilangan Lawan Tangguh!

TIMNAS Suriah U-24 mundur dari Asian Games 2023, maka Timnas Indonesia U-24 kehilangan salah satu lawan tangguh. Meski tak segrup, keduanya masih berpotensi bertemu di babak gugur.

Pada hari Senin (18/9/2023) ini, diketahui bahwa Suriah mengundurkan diri dari cabang olahraga sepakbola putra di Asian Games 2023. Tak hanya Suriah, Afghanistan juga mengundurkan diri dari ajang ini.

Keduanya sama-sama berada di Grup C pada Asian Games 2023 ini. Dengan ketiadaan Suriah dan Afghanistan, maka tinggal Uzbekistan dan Hong Kong saja yang tersisa di grup tersebut.

Suriah seccara khusus menjadi perhatian karena merupakan tim kuat. Tim ini merupakan salah satu tim yang mampu bersaing di kancah sepakbola Asia pada berbagai kelompok umur.

Pada saat ini, Timnas Suriah berada pada ranking ke-94 FIFA berdasarkan rilisan pada Juli 2023 lalu. Mereka bahkan pernah mencapai peringkat ke-68 dunia pada 2018 silam.

Di level U-23, Timnas Suriah U-23 mampu bersaing hingga babak perempafinal pada Asian Games 2018 silam yang diadakan di Indonesia. Suriah pada saat itu tergabung dalam Grup C bersama China, Uni Emirat Arab, dan Timor Leste.

Suriah mampu finis kedua di grup tersebut dan melangkah ke fase gugur. Mereka mengalahkan Palestina dengan skor 1-0 pada babak semifinal. Namun, kalah 0-1 dari Vietnam melalui pertarungan sengit hingga perpanjangan waktu pada babak perempatfinal.