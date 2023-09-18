Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Unggulan yang Absen di Asian Games 2023, Nomor 1 Permalukan Korea Selatan di Asian Games 2018!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:54 WIB
2 Negara Unggulan yang Absen di Asian Games 2023, Nomor 1 Permalukan Korea Selatan di Asian Games 2018!
Timnas Malaysia U-24 tak ikut serta dalam Asian Games 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
A
A
A

SEBANYAK dua negara unggulan yang absen di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Salah satunya adalah negara yang sukses mempermalukan Korea Selatan di Asian Games 2018 lalu.

Asian Games 2023 akan segera dimulai pada hari Selasa (19/9/2023) esok. Timnas Indonesia U-24 akan mengikuti ajang ini dengan tergabung dalam Grup F bersama Kirgizstan, Taiwan, dan Korea Utara.

Timnas Indonesia U-24

Namun, ada beberapa negara unggulan yang bakal absen dari Asian Games 2023. Negara apa sajakah itu? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 2 Negara Unggulan yang Absen di Asian Games 2023

2. Suriah

Timnas Suriah U-23

Timnas Suriah U-23 diketahui mengundurkan diri dari Asian Games 2023. Mereka mengundurkan diri bersamaan dengan Afghanistan.

Suriah dan Afghanistan tadinya berada di Grup C bersama Uzbekistan dan Hong Kong. Namun, karena mereka mengundurkan diri, maka di grup tersebut tersisa dua tim saja.

Padahal, Suriah merupakan salah satu negara Asia yang kuat dalam sepakbola. Pada Asian Games 2018 lalu, mereka pernah bersaing hingga babak perempatfinal. Bersama dengan Uzbekistan, mereka adalah tim favorit untuk melewati Grup C.

Halaman:
1 2
      
