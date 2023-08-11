Menang 2-0 atas Bristol Rovers, Elkan Baggott Ungkap Faktor yang Buat Gawang Ipswich Town Bisa Clean Sheet

IPSWICH – Ipswich Town memetik kemenangan penting dengan skor 2-0 atas Bristol Rovers di babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024. Dalam laga tersebut, pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott turut andil dalam keberhasilan Ipswich bisa menang tanpa kebobolan sama sekali alias clean sheet.

Elkan yang dipercaya Ipswich Town bermain selama 90 menit itu mengakui laga tersebut tidak mudah untuk dilakoni. Bek tengah berusia 20 tahun itu lalu memuji timnya yang bermain baik di laga melawan Bristol.

Menurut Elkan, Ipswich Town berhasil clean sheet karena bermain baik. Ketika bola hilang, dengan cepat Elkan dan kawan-kawan mencoba merebut kembali.

“Laga itu sebenarnya sulit (untuk dilakoni). Mereka bermain baik. Mereka berusaha tampil menyerang. Kami perlu terus fokus dan melakukan segala hal yang kami bisa,” ujar Elkan dilansir dari laman resmi klub, Jumat (11/8/2023).

“Kami bermain baik hari ini. Ketika kami kehilangan bola, kami bisa dengan cepat merebutnya kembali, terutama di babak kedua,” sambungnya kemudian.

Sebagai informasi, Ipswich Town berhadapan dengan Bristol Rovers di babak pertama Piala Liga. Duel antara kedua tim tersebut digelar di Portman Road Stadium, Ipswich, Kamis (10/8/2023) dini hari WIB.