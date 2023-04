CHELSEA harus puas dipermalukan Brentford di laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Pelatih The Blues -julukan Chelsea, Frank Lampard, membeberkan penyebab timnya menelan kekalahan di laga tersebut.

Duel antara Chelsea vs Brentford digelar di Stamford Bridge, London, Inggris, pada Kamis (27/4/2023) dini hari WIB. The Blues takluk dengan skor 2-0 via gol bunuh diri Cesar Azpilicueta (37’), dan Bryan Mbeumo (78’).

Kekalahan yang diterima oleh Chelsea ini terbilang sangat disayangkan. Sebab, The Blues yang tampil di hadapan pendukung sendiri mampu bermain dominan dan menciptakan sejumlah peluang emas.

Selain itu, hasil minor tersebut juga memperpanjang tren negatif Chelsea. Terlebih, The Blues tercatat baru mencetak satu gol dari tujuh pertandingan sepanjang April 2023.

Selepas kekalahan tersebut, Frank Lampard pun buka suara dan membeberkan penyebab Chelsea takluk dari Brentford. Dia menyebut timnya mampu mengontrol permainan dan menciptakan peluang, namun kurang percaya diri.

β€œIni bukan masalah aplikasi. Kami mengontrol permainan, menciptakan beberapa peluang, tetapi ketika kami mendapatkannya, kami tidak memanfaatkannya. Kami kurang percaya diri ketika kami mencapai atas lapangan,” jelas Frank Lampard, dikutip dari laman resmi Chelsea (27/4/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Lebih lanjut, Frank Lampard bersimpati kepada anak asuhnya usai mengalami nasib sial Ketika bersua Brentford. Legenda Chelsea itu mengakui kalau para pemainnya saat ini terbilang sangat tidak percaya diri. β€œSaya sedikit bersimpati kepada para pemain karena saat ini kepercayaan diri mereka rendah,” lanjutnya. BACA JUGA: 5 Pemain yang Jadi Andalan Mauricio Pochettino di Chelsea, Nomor 1 Mengejutkan! Sebagai informasi tambahan, Chelsea kini menduduki peringkat ke-11 dengan torehan 39 poin. Joao Felix dan kolega bakal bersua Arsenal di laga berikutnya pada Rabu (3/5/2023) mendatang di Emirates Stadium, London, Inggris.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.