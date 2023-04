HASIL Liga Inggris 2022-2023 yang melibatkan laga West Ham United vs Liverpool dan Chelsea vs Brentford akan diulas Okezone. Laga West Ham United vs Liverpool yang berlangsung di Stadion London pada Kamis (27/4/2023) dini hari WIB berakhir 2-1 untuk kemenangan tim tamu.

The Hammers -julukan West Ham United- membuka keunggulan lebih dulu pada menit 12 lewat aksi Lucas Paqueta, memanfaatkan assist Michail Antonio. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan lama setelah enam menit berselang, Liverpool menyamakan kedudukan via gol yang dilesakkan Cody Gakpo setelah menerima umpan Trent Alexander-Arnold.

Sebenarnya West Ham United asuhan David Moyes sempat unggul 2-1 pada menit 55 setelah Jarrod Bowen membobol gawang Liverpool kawalan Alisson Becker. Namun, setelah melihat Video Asisstant Referee (VAR), wasit menganulir gol tersebut.

(Joel Matip cetak gol kemenangan 2-1 Liverpool atas West Ham United)

Alih-alih mencetak gol tambahan, West Ham United justru kembali kebobolan. Liverpool berbalik unggul menjadi 2-1 setelah Joel Matip membobol gawang West Ham United pada menit 67, usai menerima assist dari Andy Robertson.

Alhasil hingga laga berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Liverpool. Hasil ini membuat West Ham United masih tertahan di posisi 14 klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 34 angka. Sementara itu, Liverpool naik ke posisi enam klasemen dengan 53 angka.

Lanjut ke laga lain yang mempertemukan Chelsea vs Brentford. The Blues –julukan Chelsea– benar-benar belum bisa bangkit di bawah asuhan Frank Lampard. Dari lima pertandingan di bawah asuhan Frank Lampard, Chelsea selalu kalah.

Terbaru, Chelsea kalah 0-2 dari Brentford di kandang sendiri. Gol-gol kemenangan Brentford diciptakan kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta yang melakukan gol bunuh diri pada menit 37 dan Bryan Mbeumo (78'). BACA JUGA: Alasan Julian Nagelsmann Mundur dari Pencalonan Pelatih Baru Chelsea Terungkap! Akibat kekalahan ini, Chelsea belum beranjak dari posisi 11 klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 39 angka. Sementara itu, Brentford berada di posisi sembilan dengan 47 angka. Berikut hasil Liga Inggris 2022-2023 semalam: West Ham United 1-2 Liverpool Chelsea 0-2 Brentford Nottingham Forest 3-1 Brighton & Hove Albion

